На выходных в Новосибирске потеплеет до +3 градусов

  • 21/11/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске на выходные снег, гололед и сильный ветер на выходных
В воскресенье ожидается мокрый снег

Синоптики Западно-Сибирского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие выходные для Новосибирска и области.

В субботу, 22 ноября, ночью температура в городе опустится до -6…-8 градусов, а днём — до -5…-7. Ветер поменяется на северо-западный, осадков не ожидается. В области ночью будет -6…-11 градусов, днём от -2 до -7. На востоке возможен небольшой снег.

На Руси в этот день перебирали теплую одежду, чтобы знать, в чем встречать зиму. Пересматривая свой гардероб, избавьтесь от ненужного и старого, чтобы прошлое не тормозило вас.

В воскресенье, 23 ноября, в Новосибирске ночью ожидается -11…-13 градусов. К утру температура поднимется. Днём будет 0…-2 градуса, возможен небольшой мокрый снег. Западный ветер усилится до 9–14 м/с.

В области ночью в выходные температура опустится до -9…-14 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Ночью будет сухо, но на северо-западе возможен небольшой снег. Днем местами пройдут умеренные снегопады и мокрый снег. Возможны метели и гололед.

В старину в этот день  люди ходили в церковь, чтобы освятить хлеб и соль. Считалось, что если съесть немного освящённого хлеба и соли, можно защититься от болезней в холодное время года. Также этими продуктами угощали тех, с кем были натянутые отношения, надеясь улучшить их.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилов

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода на выходных


