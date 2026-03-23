Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Новые стратегии компаний обернутся многомиллиардными убытками для всей отрасли

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari пересмотрели свои подходы к выпуску электромобилей, либо уменьшив, либо полностью отказавшись от ранее установленных целей. Это заявление было опубликовано в Financial Times, где также указано, что производители приняли такие меры из-за сохраняющегося спроса на машины с ДВС и отмены субсидий на покупку электрокаров в США и Европе.

За последний год автомобильная отрасль потеряла минимум $75 млрд из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей и изменений в финансовых планах, сообщает издание.

Японская компания Honda отказалась от намерения прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Этот шаг может привести к финансовым потерям компании в размере до $16 миллиардов в течение следующих двух лет.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche пересмотрели свои планы по переходу на электромобили в ближайшие десять лет.

Rolls-Royce, входящий в состав BMW и первым среди автопроизводителей выпустивший в 2023 году роскошный электромобиль Spectre, объявил о намерении сохранить производство бензиновых автомобилей после 2030 года. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars, Крис Браунридж, также сообщил, что компания продолжит выпускать традиционные двигатели Rolls-Royce V12.

Ferrari уменьшила в два раза целевой показатель по производству электромобилей к 2030 году, но при этом компания обещает сохранить высокий уровень «удовольствия от вождения», независимо от типа двигателя. Главный исполнительный директор Ferrari, Бенедетто Винья, заявил, что поклонники марки не будут вынуждены отказываться от полюбившегося им звука бензиновых двигателей.

Financial Times в качестве объяснения причин отказа автопроизводителей от намеченных планов по выпуску электромобилей называет изменившиеся условия с налоговыми льготами в США и смягчение целевых показателей по выбросам от транспортных средств в Евросоюзе. Как пишет газета, после возвращения президента США Дональда Трампа к власти, Белый дом отменил федеральные налоговые льготы для потребителей на покупку электромобилей, а также сократил расходы на зарядную инфраструктуру.

По информации The Guardian, компания Tesla планирует переоборудовать завод в Фримонте, штат Калифорния, для выпуска человекоподобных роботов Optimus. Ранее этот завод специализировался на производстве седана Model S и кроссовера Model X.

Tesla сообщила о снижении выручки на 11% в 2025 году и сокращении поставок автомобилей на 16% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом. Это произошло, в том числе, из-за ослабления спроса в Европе. Общая выручка компании уменьшилась на 3%, что стало первым подобным случаем в ее истории.

Напомним, по итогам 2025 года в России было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ. В 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%.

При этом российские компании активно инвестируют в создание сети электрозаправок.

Источник фото: нейросеть Алиса

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска против компании URBI GULF FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). ООО «ДГ-Софт», находящееся под управлением ООО «ДубльГис» и разрабатывающее для него программное обеспечение, требует взыскать 239,3 миллиона рублей. Компания «ДубльГис» подала иск, требуя 13,5 миллиона рублей.

В картотеке арбитражных дел нет подробностей исковых требований. На момент подготовки материала суд еще не принял заявления к производству.

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Все марки бензина подорожали в феврале в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в феврале, по сравнению с январем, произошло повышение цен на все виды бензина, а также на компримированный природный газ, дизельное топливо и газ для автомобилей. Эту информацию предоставил Новосибирскстат.

Больше всего в цене вырос компримированный природный газ — на 2,4%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 и выше — на 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо стали дороже на 0,3%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

