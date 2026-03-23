Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari пересмотрели свои подходы к выпуску электромобилей, либо уменьшив, либо полностью отказавшись от ранее установленных целей. Это заявление было опубликовано в Financial Times, где также указано, что производители приняли такие меры из-за сохраняющегося спроса на машины с ДВС и отмены субсидий на покупку электрокаров в США и Европе.

За последний год автомобильная отрасль потеряла минимум $75 млрд из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей и изменений в финансовых планах, сообщает издание.

Японская компания Honda отказалась от намерения прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Этот шаг может привести к финансовым потерям компании в размере до $16 миллиардов в течение следующих двух лет.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche пересмотрели свои планы по переходу на электромобили в ближайшие десять лет.

Rolls-Royce, входящий в состав BMW и первым среди автопроизводителей выпустивший в 2023 году роскошный электромобиль Spectre, объявил о намерении сохранить производство бензиновых автомобилей после 2030 года. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars, Крис Браунридж, также сообщил, что компания продолжит выпускать традиционные двигатели Rolls-Royce V12.

Ferrari уменьшила в два раза целевой показатель по производству электромобилей к 2030 году, но при этом компания обещает сохранить высокий уровень «удовольствия от вождения», независимо от типа двигателя. Главный исполнительный директор Ferrari, Бенедетто Винья, заявил, что поклонники марки не будут вынуждены отказываться от полюбившегося им звука бензиновых двигателей.

Financial Times в качестве объяснения причин отказа автопроизводителей от намеченных планов по выпуску электромобилей называет изменившиеся условия с налоговыми льготами в США и смягчение целевых показателей по выбросам от транспортных средств в Евросоюзе. Как пишет газета, после возвращения президента США Дональда Трампа к власти, Белый дом отменил федеральные налоговые льготы для потребителей на покупку электромобилей, а также сократил расходы на зарядную инфраструктуру.

По информации The Guardian, компания Tesla планирует переоборудовать завод в Фримонте, штат Калифорния, для выпуска человекоподобных роботов Optimus. Ранее этот завод специализировался на производстве седана Model S и кроссовера Model X.

Tesla сообщила о снижении выручки на 11% в 2025 году и сокращении поставок автомобилей на 16% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом. Это произошло, в том числе, из-за ослабления спроса в Европе. Общая выручка компании уменьшилась на 3%, что стало первым подобным случаем в ее истории.

Напомним, по итогам 2025 года в России было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ. В 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%.

При этом российские компании активно инвестируют в создание сети электрозаправок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю.