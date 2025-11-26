Рекламодателям

Регионам России предлагают передать больше полномочий по льготам на отопление

  • 26/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Регионам России предлагают передать больше полномочий по льготам на отопление
В Новосибирске закон о льготных тарифах отсутствует, при этом в области один из самых низких средних тарифов за тепло в Сибири

Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила, по которым в регионах устанавливают льготные тарифы на отопление. Из действующих правил предлагается убрать упоминание о «регулируемых» льготных тарифах. Кроме того, ведомство предлагает передать регионам больше полномочий, чтобы субъекты сами определяли порядок установления тарифов на тепло и горячую воду для отдельных категорий потребителей.

— Действующий механизм работает в ущерб теплоснабжению, т.к. в одних сферах льготные тарифы устанавливают, а в других такой процедуры нет, — говорится в документе.

ФАС хочет унифицировать подход, чтобы правила были одинаковыми.

Сейчас большое количество регионов так или иначе предусматривают отдельные льготные тарифы по отоплению. При этом разницу между реальной ценой тепла и пониженными тарифами для потребителей компенсирует бюджет.

— В связи с тем, что общие расходы бюджета на ЖКХ сокращаются, то и планируют принять решение о том, что каждый сам за себя никаких дополнительных льгот по отоплению не будет. Основная цель изменений в том, чтобы уровень оплаты услуг по отоплению постепенно приближался к экономически обоснованным тарифам, —комментируют аналитики телеграм-канала Управдом.

 

По информации канала, тарифы по отоплению для населения в Новосибирской области одни из самых низких в Сибири — 2303,2 рубля за Гкал (ООО «Новосибирская теплосетевая компания»). Меньше только в Иркутской области — 2197,68 руб (ООО «Байкальская энергетическая компания»). Для сравнения, в Кемеровской области за Гкал потребители платят 6319,3 рубля (АО «Теплоэнерго»). Такие данные приводит телеграм-канал Управдом. Речь идет об отоплении, которое приходит в МКД от ТЭЦ или котельных. Средний тариф по округу — 3 230 руб. за 1 Гкал.

По данным ГИС ЖКХ, в Новосибирской области на текущий момент 308 различных видов тарифов на отопление.

 

Эксперт рынка энергетики, экс-заместитель директор по финансам и экономике энергокомпании ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) Сергей Бухаров отмечает, что это предложение ФАС техническое и направлено на уточнение понятий «экономически обоснованный» и «льготный» тарифы.

— Экономически обоснованный тариф (ЭОТ) — это тариф, рассчитанный в соответствии с принципами установленными Основами ценообразования и по условиям и формулам определенными в Методических указаниях. Льготный тариф — это ЭОТ к которому дана скидка, — комментирует эксперт.

По его словам, термин «льготный регулируемый тариф» является нелепым и создает путаницу. В законе «О теплоснабжении» сказано, что одним из принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Основы ценообразования и Методические указания определяют правила регулирования именно экономически обоснованных тарифов исходя из установленных законом принципов.

— Размер скидки к ЭОТ определяется волей губернатора и наличием в бюджете субъекта РФ денег для компенсации выпадающих доходов возникающих у теплоснабжающих организаций от применения в расчетах с потребителями льготных тарифов. То есть здесь никакого регулирования, так как его понимает закон, нет, — рассуждает Бухаров.

Он поясняет, что рынок тепла, в отличии от рынка электроэнергии, локальный, то есть ограничен конкретной системой централизованного теплоснабжения (СЦТ). Для каждой СЦТ ЭОТ может иметь свое значение, хоть правила допускают установления единого усредненного значения для нескольких СЦТ обслуживаемых одной теплоснабжающей организацией. Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения и прочих потребителей один и тот же. Тариф для населения отличается только на сумму НДС, включенную в тариф.

— В Новосибирской области отсутствует закон о льготных тарифах. Поэтому льготные тарифы в регионе не устанавливаются и не применяются и, соответственно, компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям от применения таких тарифов не производится. Есть федеральные нормы, предусматривающие компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг отдельным социальным группам, но это уже другая история, — отметил собеседник редакции.

Он заявил, что в случае принятия предложений ФАС, тарифы в регионе не изменятся.

— У нас много лет декларируется экономическая обоснованность тарифов, но во многих случаях мы можем наблюдать тарифное недорегулирование. То есть, когда часть затрат изымают из необходимой валовой выручки организаций и придумывают этому обоснование. К чему это приводит мы видим по Новосибирску, хоть это распространяется уже на область и не только в части тепла. А за всем этим практически во всех случаях стоят политические интересы губернатора — ведь в итоге он принимает решение о степени роста тарифов, — констатирует Бухаров.

Напомним, в Новосибирской области плата за электроэнергию может увеличиться на 10,95%. Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который определяет минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в 2026 году. Повышение вступит в силу с 1 октября 2026 года. До этого момента в регионах будут действовать текущие расценки, которые установили с 1 июля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что с нового года в Новосибирской области изменится расчет взносов на капремонт. Размер платежа будет зависеть от наличия лифта. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФАС тариф на тепло


