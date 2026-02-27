Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

В целом в регионе действует более 660 волонтёрских объединений групп, оказывающих помощь новосибирцам-участникам спецоперации. В их работу вовлечено более 55 тысяч граждан. Силами волонтеров в 2025 году на СВО направлено более 9 тысяч тон груза — необходимого имущества, оборудования, транспортных средств, медикаментов и продуктов питания. Жителями региона собрано свыше 300 миллионов рублей.

Среди имущества, направляемого в воинские части — дроны, комплексы для наблюдения, средства связи и обнаружения дронов, технические средства передвижения, имущество, необходимое для обустройства мест несения службы. В 2026 году объём этих отправок, по расчётам, по уже заключённым контрактам на перевозку грузов, будет увеличен.

Напомним, на февральском заседании регионального парламента депутат Заксобрания, участник СВО Сергей Конько заявил, что бойцы отряда «Вега», в состав которого входят новосибирцы, нуждаются в оборудовании и комплектующих для дронов, а также технике повышенной проходимости.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.