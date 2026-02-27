Поиск здесь...
Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В 2026 году в регионе планируется сформировать не менее 500 фур с грузом, необходимым участникам спецоперации

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

В целом в регионе действует более 660 волонтёрских объединений групп, оказывающих помощь новосибирцам-участникам спецоперации. В их работу вовлечено более 55 тысяч граждан. Силами волонтеров в 2025 году на СВО направлено более 9 тысяч тон груза — необходимого имущества, оборудования, транспортных средств, медикаментов и продуктов питания. Жителями региона собрано свыше 300 миллионов рублей.

Среди имущества, направляемого в воинские части — дроны, комплексы для наблюдения, средства связи и обнаружения дронов, технические средства передвижения, имущество, необходимое для обустройства мест несения службы. В 2026 году объём этих отправок, по расчётам, по уже заключённым контрактам на перевозку грузов, будет увеличен.

Напомним, на февральском заседании регионального парламента депутат Заксобрания, участник СВО Сергей Конько заявил, что бойцы отряда «Вега», в состав которого входят новосибирцы, нуждаются в оборудовании и комплектующих для дронов, а также технике повышенной проходимости.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

Автор: Юлия Данилова

К июню 2026 года будут завершены основные работы по созданию инфраструктуры микрорайона «Клюквенный». Это позволит начать строительство социальных объектов, включая школу, и ускорить жилищное строительство. Об этом сообщил генеральный директор Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») Ашот Рафаелян на заседании коллегии Минстроя России.

— Ввод первых многоквартирных домов запланирован на 2027–2028 годы, — добавил Рафаелян.

Читать полностью

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

Читать полностью

В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений

Жизненный цикл каждого населенного пункта проходит период возникновения, развития и упадка, вслед за которым нередко следует забвение. За прошедшее столетие только в Коченевском районе Новосибирской области было ликвидировано 86 поселений. Об этом Infopro54 рассказала ведущий методист Коченевского краеведческого музея Татьяна Фефелова.

— За время существования района в его административно-территориальном устройстве происходили значительные изменения: упразднились и вновь образовывались сельские советы, производились переименования административно-территориальных единиц и изменения их статуса. На нынешней карте района поселений немного, в основном переселенческие поселки, которые зарождались на коченевской земле в конце XIX и начале XX веков,  —  рассказала методист.

Читать полностью

Эксперты назвали стоимость букета цветов на 8 марта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Накануне 8 марта традиционно растет интерес к цветам. 2ГИС изучил, сколько цветочных магазинов есть в городах-миллионниках, когда люди начинают искать цветы к празднику и какова средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз.

По данным 2ГИС, в феврале 2026 года в городах-миллионниках работает более 14 тысяч цветочных магазинов. Самые крупные сети находятся в Москве (4346 магазинов), Санкт-Петербурге (2166) и Краснодаре (846). В Новосибирске их 684.

Читать полностью

Жители Новосибирска готовятся к мартовским переменам в законах

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных новелл. Они затрагивают практически все сферы: от работы такси и наружной рекламы до правил оплаты ЖКХ и получения детских пособий. Многие изменения напрямую коснутся жителей Новосибирска и местных предпринимателей.

Такси переходят на отечественные авто

Читать полностью

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Автор: Юлия Данилова

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко является инициатором различных проектов, направленных на повышение качества уборки улиц Новосибирска, на переработку твердых коммунальных отходов и их вовлечение во вторичный оборот. Недавно он был в командировке в Пекине и оценил столицу КНР с точки зрения организации городского пространства, удобства для жителей и гостей, а также как предприниматель.

— Андрей Иванович, какие нюансы в организации городского пространства, жизни города вас особенно заинтересовали в Пекине?

Читать полностью
Власть Недвижимость

Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

Бизнес

Производитель бытовой химии из Новосибирска хочет реструктуризировать облигации

Власть Отставки и назначения

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Общество

В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений

Общество

Эксперты назвали стоимость букета цветов на 8 марта в Новосибирске

Бизнес Общество

Жители Новосибирска готовятся к мартовским переменам в законах

Власть Общество

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Актуальный разговор Город Культура Общество

Бизнес Общество

Из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов

Общество

За неделю в травмпункты Новосибирска обратились 299 человек

Общество

Весна в Новосибирске начнется с морозов

Телекоммуникации

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Общество

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Общество Право&Порядок

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Бизнес Недвижимость Общество

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Бизнес

Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

Бизнес Туризм

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

