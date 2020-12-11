Экосистема Россельхозбанка «Своё.Фермерство» поможет Новосибирской области в развитии агротуризма

Всего к экосистеме присоединилось более 170 фермеров региона, работающих в различных отраслях сельского хозяйства. Сервисы экосистемы позволят аграриям привлечь новых клиентов, раскрыть свой потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии.

Одним из первых к платформе «Своё.Фермерство» присоединился фермер Иван Харченко, в ноябре ставший победителем регионального этапа национальной премии «Бизнес Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Предприниматель вместе с супругой развивают агротуризм в Колыванском районе Новосибирской области. Их гостевовой дом из бруса расположен в живописном месте в селе Вьюны, на границе с заказником «Центральный», в березовом лесу. Вокруг много озер, поэтому многие приезжают к фермеру на рыбалку.

В перспективе фермер планирует открыть в своем селе небольшой ресторанчик, который будет работать по выходным. Сейчас же Иван Харченко занимается переработкой мяса птицы, сбыт продукции налажен через соцсети и фермерские магазины.

— Платформа показалась мне очень перспективным и нужным проектом. Зачастую многим фермерам сложно найти клиентов, здесь же все достаточно просто, можно рассказать о своих услугах, представить условия и найти новых гостей. Поскольку у нас работает своя переработка, думаю, сервисы помогут и в сбыте продукции, — сказал Иван Харченко.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что агротуризм имеет большой потенциал в регионе, поскольку областной центр – крупный мегаполис, а значит, многие горожане будут проявлять интерес к отдыху на природе.

— Это направление имеет еще и социальную значимость: помогает развивать сельские территории, поддерживать сельский образ жизни и сохранять традиции. А значит, цифровая экосистема Россельхозбанка будет способствовать достижению и этих целей, — сказал Евгений Лещенко. — Мы видим высокий интерес к экосистеме среди клиентов, она является реальным инструментом в продвижении товаров и услуг. В настоящее время только в Новосибирской области более 170 организаций зарегистрировались на платформе «Своё.Фермерство». Это предприятия-производители молока и молочной продукции, хлебобулочных изделий, мяса, зерна и семян. Уверен, что и такое перспективное направление как агротуризм получит импульс для развития, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области, около 15 фермеров в регионе в настоящее время могут круглогодично принимать гостей. При этом в 2021 году 5 членов Ассоциации организуют соответствующие площадки у себя в хозяйствах. Из них два фермера выиграли грант Ростуризма на развитие проектов.

Всего по стране РСХБ планирует довести количество зарегистрированных на платформе хозяйств, предоставляющих услуги агротуризма, до 300 к концу 2021 года. При этом количество проданных агротуров через платформу, по прогнозам банка, составит 3,5-4 тысячи.

«Своё.Фермерство» — первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК. Она объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Также экосистема Россельхозбанка облегчает процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате. Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг, позволяют решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка