Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Основатель розничной сети «Мария-Ра» Александр Ракшин и его семья накопили капитал, превышающий 1 миллиарда долларов. Forbes оценил состояние семьи в $1,4 млрд.

По данным издания, Ракшину принадлежит 25% акций компании «Розница», которая управляет сетью «Мария-Ра» через ООО «Розница К-1». Его супруга, дочь и сын также владеют по 25% в этой компании. «Мария-Ра» — самая крупная продуктовая сеть в Сибири, охватывающая более 1300 магазинов в пяти регионах: Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 2024 году выручка «Розницы К-1» превысила 121 миллиарда рублей.

Основную часть капитала семьи Ракшиных составляют инвестиции в недвижимость. По данным Forbes, чистые активы компаний «Мария-Ра», «Первый» и других, которые владеют коммерческой недвижимостью, превышают 70 миллиардов рублей. Среди их объектов — доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, торговый центр «Саларис» в Москве, Мещанское подворье и торговые центры в Сибири.

Александр Ракшин и его семья владеют «Алтайхлебом», который входит в топ-20 крупнейших производителей хлеба, мучных изделий и сладостей в России. Также в их собственности находится компания «Русский овощ», занимающаяся выращиванием картофеля, моркови и свеклы в Алтайском крае.

В Новосибирске семье принадлежит Центральный рынок и гостиница Центральная.

В СССР Александр Ракшин окончил Барнаульский государственный педагогический институт, факультет физвоспитания. Работал учителем физкультуры, был мастером спорта по лыжным гонкам. В бизнес пошел в 1990 году.

Новичками в списке миллиардеров России также стали:

Руслан Рахимкулов и Тимур Рахимкулов — Kafijat (акции венгерских OTP Bank и MOL) и MGTR Alliance (акции венгерских OTP Bank и MOL);

Александр Ткачев — «Агрокомплекс» и связанные компании, группа Mantera, дивиденды;

Виталий Мащицкий — «Ви Холдинг»;

Вадим Викулов — «Астон»;

Александр Ракшин — недвижимость, «Мария-Ра»;

Григорий Аникеев — «АБИ Продакт», дивиденды, недвижимость;

Марк Курцер — «МД Медикал Груп», дивиденды;

Петр Белый — «Промомед»;

Сергей Касьяненко — «Орими Трэйд», дивиденды;

Валерий Кустов — «Эфко»;

Евгений Михайлов и Сергей Михайлов — «Группа Черкизово», дивиденды;

Владимир Иванов — Nebius, дивиденды.

Ранее редакция сообщала о том, что собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию.