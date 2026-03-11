Поиск здесь...
Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Семья Ракшиных вложила большую часть своего капитала в недвижимость

Основатель розничной сети «Мария-Ра» Александр Ракшин и его семья накопили капитал, превышающий 1 миллиарда долларов. Forbes оценил состояние семьи в $1,4 млрд.

По данным издания, Ракшину принадлежит 25% акций компании «Розница», которая управляет сетью «Мария-Ра» через ООО «Розница К-1». Его супруга, дочь и сын также владеют по 25% в этой компании. «Мария-Ра» — самая крупная продуктовая сеть в Сибири, охватывающая более 1300 магазинов в пяти регионах: Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 2024 году выручка «Розницы К-1» превысила 121 миллиарда рублей.

Основную часть капитала семьи Ракшиных составляют инвестиции в недвижимость. По данным Forbes, чистые активы компаний «Мария-Ра», «Первый» и других, которые владеют коммерческой недвижимостью, превышают 70 миллиардов рублей. Среди их объектов — доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, торговый центр «Саларис» в Москве, Мещанское подворье и торговые центры в Сибири.

Александр Ракшин и его семья владеют «Алтайхлебом», который входит в топ-20 крупнейших производителей хлеба, мучных изделий и сладостей в России. Также в их собственности находится компания «Русский овощ», занимающаяся выращиванием картофеля, моркови и свеклы в Алтайском крае.

В Новосибирске семье принадлежит Центральный рынок и гостиница Центральная.

В СССР Александр Ракшин окончил Барнаульский государственный педагогический институт, факультет физвоспитания. Работал учителем физкультуры, был мастером спорта по лыжным гонкам. В бизнес пошел в 1990 году.

Новичками в списке миллиардеров России также стали:

  • Руслан Рахимкулов и Тимур Рахимкулов — Kafijat (акции венгерских OTP Bank и MOL) и MGTR Alliance (акции венгерских OTP Bank и MOL);
  • Александр Ткачев — «Агрокомплекс» и связанные компании, группа Mantera, дивиденды;
  • Виталий Мащицкий — «Ви Холдинг»;
  • Вадим Викулов — «Астон»;
  • Александр Ракшин — недвижимость, «Мария-Ра»;
  • Григорий Аникеев — «АБИ Продакт», дивиденды, недвижимость;
  • Марк Курцер — «МД Медикал Груп», дивиденды;
  • Петр Белый — «Промомед»;
  • Сергей Касьяненко — «Орими Трэйд», дивиденды;
  • Валерий Кустов — «Эфко»;
  • Евгений Михайлов и Сергей Михайлов — «Группа Черкизово», дивиденды;
  • Владимир Иванов — Nebius, дивиденды.

Ранее редакция сообщала о том, что собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка
Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Автор: Юлия Данилова

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

Читать полностью

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская государственная областная научная библиотека объявила закупку на капитальный ремонт фасада здания, расположенного на улице Советской, 6. Начальная максимальная цена договора составляет 48,2 миллиона рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией. Проект прошел государственную экспертизу, положительное заключение получено еще в декабре 2020 года. Подрядчик должен завершить ремонт до 30 октября 2027 года.

Читать полностью

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Автор: Мария Гарифуллина

Инвалиды по зрению, проживающие в Новосибирской области, рассчитывают в 2026 году получить сертификаты на оплату корма для собак-проводников. Новая мера поддержки незрячих была анонсирована и одобрена на федеральном уровне в прошлом году, но пока сертификатов никто не получил. Infopro54 поговорил с владельцами собак-проводников и выяснил, почему они ждут скорейшего решения вопроса.

Впервые о планах выплачивать инвалидам по зрению компенсацию затрат на покупку корма для собак-проводников Минтруд РФ сообщил в сентябре 2025 года и пояснил, что такая выплата будет оформляться с использованием электронного сертификата. Был опубликован соответствующий проект постановления Правительства РФ. В нем было указано, что предельный размер оплаты корма для собаки составляет 60 838 рублей в год, и данная сумма подлежит индексации ежегодно соразмерно инфляции. Предполагалось, что постановление вступит в силу в январе 2026 года. На правительственных ресурсах на момент подготовки материала не удалось обнаружить сведений о том, что данный документ подписан. Но 24 декабря 2025 года на пленарном заседании Совета Федерации были одобрены изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и они как раз касались оплаты корма для собак-проводников, приобретаемого с использованием электронного сертификата. Исходя из того, что сертификатов еще нет, инвалиды по зрению делают вывод, что окончательного решения и проработанного механизма пока нет.

Читать полностью

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на маникюр. Участники рынка рассказали, как он повлияет на индустрию. Основное новшество в том, что ГОСТ приравнивает мастера на дому к полноценному предприятию бытового обслуживания.

Мастер по маникюру должен будет подтверждать квалификацию, то есть обязательно получить документ о профессиональной подготовке или переподготовке. При этом сертификаты частных онлайн-школ без лицензии во внимание приниматься не будут.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Бизнес

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Общество

Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Право&Порядок

Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Культура Общество

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Бизнес Общество Право&Порядок

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Власть

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Общество

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Бизнес Власть Город

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Бизнес Общество

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Бизнес Власть

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Власть Общество

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Бизнес

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Власть Общество

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

