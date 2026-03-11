Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Основатель розничной сети «Мария-Ра» Александр Ракшин и его семья накопили капитал, превышающий 1 миллиарда долларов. Forbes оценил состояние семьи в $1,4 млрд.
По данным издания, Ракшину принадлежит 25% акций компании «Розница», которая управляет сетью «Мария-Ра» через ООО «Розница К-1». Его супруга, дочь и сын также владеют по 25% в этой компании. «Мария-Ра» — самая крупная продуктовая сеть в Сибири, охватывающая более 1300 магазинов в пяти регионах: Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 2024 году выручка «Розницы К-1» превысила 121 миллиарда рублей.
Основную часть капитала семьи Ракшиных составляют инвестиции в недвижимость. По данным Forbes, чистые активы компаний «Мария-Ра», «Первый» и других, которые владеют коммерческой недвижимостью, превышают 70 миллиардов рублей. Среди их объектов — доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, торговый центр «Саларис» в Москве, Мещанское подворье и торговые центры в Сибири.
Александр Ракшин и его семья владеют «Алтайхлебом», который входит в топ-20 крупнейших производителей хлеба, мучных изделий и сладостей в России. Также в их собственности находится компания «Русский овощ», занимающаяся выращиванием картофеля, моркови и свеклы в Алтайском крае.
В Новосибирске семье принадлежит Центральный рынок и гостиница Центральная.
В СССР Александр Ракшин окончил Барнаульский государственный педагогический институт, факультет физвоспитания. Работал учителем физкультуры, был мастером спорта по лыжным гонкам. В бизнес пошел в 1990 году.
Новичками в списке миллиардеров России также стали:
- Руслан Рахимкулов и Тимур Рахимкулов — Kafijat (акции венгерских OTP Bank и MOL) и MGTR Alliance (акции венгерских OTP Bank и MOL);
- Александр Ткачев — «Агрокомплекс» и связанные компании, группа Mantera, дивиденды;
- Виталий Мащицкий — «Ви Холдинг»;
- Вадим Викулов — «Астон»;
- Александр Ракшин — недвижимость, «Мария-Ра»;
- Григорий Аникеев — «АБИ Продакт», дивиденды, недвижимость;
- Марк Курцер — «МД Медикал Груп», дивиденды;
- Петр Белый — «Промомед»;
- Сергей Касьяненко — «Орими Трэйд», дивиденды;
- Валерий Кустов — «Эфко»;
- Евгений Михайлов и Сергей Михайлов — «Группа Черкизово», дивиденды;
- Владимир Иванов — Nebius, дивиденды.
Ранее редакция сообщала о том, что собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию.