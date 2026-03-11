Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

— Лидерами являются агропромышленный комплекс, машиностроение и фармацевтическая и косметическая промышленность, — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Как пояснили в Минэкономразвития региона, на этих площадках иностранный бизнес может искать российских поставщиков, знакомиться с образцами товаров и заключать экспортные контракты.

Напомним, по данным Сибирского таможенного управления, повышенным спросом у партнеров новосибирских компаний за рубежом в 2025 году пользовались следующие товары:

тепловыделяющие элементы — рост в 3,3 раза,

семена рапса — в 2,8 раза,

листы и ленты алюминиевые — в 2,7 раза,

каучук — в 2,6 раза,

масло подсолнечное — в 2,1 раз.

За рубежом также оценили сибирскую косметику и шоколад. Спрос на кремы, сыворотки и бальзамы вырос почти на четверть.

В августе прошлого года новосибирские компании со своими товарами принимали участие в фестивале, посвященном празднованию китайского Дня влюбленных (Циси).

Ранее редакция сообщала о том, что товары новосибирских производителей начинают поставляться на рынок Северной Кореи.