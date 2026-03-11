Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Новосибирский застройщик представил на рынке недвижимости новый проект. «Расцветай у Академгородка» — 17-этажная новостройка, расположившаяся на берегу озера Каинка, в обрамлении живописного лесного массива.

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*. Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

Локация нового проекта ГК «Расцветай» объединяет энергию научного центра и умиротворение загородной жизни. С одной стороны — близость к ключевым объектам инфраструктуры знаменитого научного кластера, а с другой — береговая линия озера и зеленый оазис, скрытый от городского шума. Такое расположение создает идеальные условия для прогулок и занятий спортом.

— Представьте место, где динамичный ритм научного центра сливается с первозданным спокойствием сибирской природы, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Здесь не нужно выбирать между комфортом мегаполиса и загородной тишиной. Это пространство, которое подстраивается под ритм каждого жителя.

На машине от «Расцветай у Академгородка» до НГУ — 12 минут, 8 минут — до железнодорожной станции «Сеятель», а если вы пользуетесь автобусами или маршрутками, то до остановки общественного транспорта — 4 минуты пешком.

Архитектура «Расцветай у Академгородка» интегрирована в природный ландшафт. Более 60% квартир нового проекта ГК «Расцветай» — видовые, окна которых выходят на спокойную гладь озера Каинка. Доказано: такие пейзажи снимают усталость, помогают разгрузить мозг и благотворно влияют на эмоциональное состояние человека. Кроме того, видовые квартиры — это всегда ликвидный актив, который пользуется стабильным спросом при продаже или аренде.

Придомовая территория «Расцветай у Академгородка» плавно переходит в зеленый оазис, превращая каждый выход из дома в полноценную прогулку на природе. Здесь продуман ландшафтный дизайн, проложены прогулочные маршруты и установлены уютные теневые перголы для работы, чтения или общения. Особое внимание уделено детям: двор спроектирован по принципу «умного» зонирования — с яркими игровыми комплексами, разделенными по возрастам, чтобы интересно было и малышам, и ребятам постарше.

