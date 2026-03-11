Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Дата:

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*

Новосибирский застройщик представил на рынке недвижимости новый проект. «Расцветай у Академгородка» — 17-этажная новостройка, расположившаяся на берегу озера Каинка, в обрамлении живописного лесного массива.

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*. Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

Локация нового проекта ГК «Расцветай» объединяет энергию научного центра и умиротворение загородной жизни. С одной стороны — близость к ключевым объектам инфраструктуры знаменитого научного кластера, а с другой — береговая линия озера и зеленый оазис, скрытый от городского шума. Такое расположение создает идеальные условия для прогулок и занятий спортом.

— Представьте место, где динамичный ритм научного центра сливается с первозданным спокойствием сибирской природы, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Здесь не нужно выбирать между комфортом мегаполиса и загородной тишиной. Это пространство, которое подстраивается под ритм каждого жителя.

«Расцветай у Академгородка»
Расположение «Расцветай у Академгородка» создает идеальные условия для прогулок и занятий спортом.

На машине от «Расцветай у Академгородка» до НГУ — 12 минут, 8 минут — до железнодорожной станции «Сеятель», а если вы пользуетесь автобусами или маршрутками, то до остановки общественного транспорта — 4 минуты пешком.

Архитектура «Расцветай у Академгородка» интегрирована в природный ландшафт. Более 60% квартир нового проекта ГК «Расцветай» — видовые, окна которых выходят на спокойную гладь озера Каинка. Доказано: такие пейзажи снимают усталость, помогают разгрузить мозг и благотворно влияют на эмоциональное состояние человека. Кроме того, видовые квартиры — это всегда ликвидный актив, который пользуется стабильным спросом при продаже или аренде.

ГК «Расцветай»
В новом проекте ГК «Расцветай» особое внимание уделено детям: двор спроектирован по принципу «умного» зонирования с яркими игровыми комплексами.

Придомовая территория «Расцветай у Академгородка» плавно переходит в зеленый оазис, превращая каждый выход из дома в полноценную прогулку на природе. Здесь продуман ландшафтный дизайн, проложены прогулочные маршруты и установлены уютные теневые перголы для работы, чтения или общения. Особое внимание уделено детям: двор спроектирован по принципу «умного» зонирования — с яркими игровыми комплексами, разделенными по возрастам, чтобы интересно было и малышам, и ребятам постарше.

Расцветай НовосибирскПодробности по телефону:

+7 (383) 255-88-22

 гкрасцветай.рф

*Стоимость действительна на момент публикации.

Застройщик: ООО «СЗ «Камертон». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid: F7NfYUJCUneTVSpUh2C6

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Изображения предоставлены рекламодателем

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

1 299
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

Читать полностью

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Автор: Оксана Мочалова

Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Читать полностью

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

В современной семье на разном этапе требования к жилью кардинально меняются. Молодая пара может начать с компактной однокомнатной квартиры, затем переехать в двухкомнатную, а потом выбрать просторную «трешку» для комфортной жизни с детьми.

Многие новосибирцы делают свой выбор в пользу ГК «Расцветай» из-за широкой ассортиментной линейки квартир и портфеля проектов.

Читать полностью

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Точнее, должны были его сформировать еще 70-40 лет назад. Но тогда ресурсов не хватало — и технических, и творческих. Да и административных тоже.

Но недаром говорят, что «лучше позже хорошо, чем раньше как попало». Новосибирские «ноль-пространства» ждали, ждали и дождались.

Читать полностью

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Еще три аварийных дома пошли под снос согласно проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Ветхие двухэтажные сталинки сложились бесформенными обломками на пересечении улиц Фадеева и Игарской. В ближайшее время здесь начнут строительство второй очереди мини-полиса «Фора» и детского сада на 180 мест. Окончание реализации проекта запланировано на декабрь 2028 года.

В ходе выездного совещания на объекте министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что всем известная поговорки «ломать — не строить» в данном случае приобретает исключительно позитивный окрас, так как отрицательную частицу «не» будет вполне логично заменить на созидательный союз «и».

Читать полностью

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении кассационной жалобы, касающейся скандального долгостроя — ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина. Это постановление ставит точку в длительном судебном споре между городскими властями и пайщиками объекта.

История одного из самых известных новосибирских долгостроев началась более 20 лет назад. В октябре 2001 года мэрия подписала договор аренды земельного участка с ООО «Проектная компания «Подсолнух» и предпринимателем Александром Костыриным. Планировалось, что новое здание станет второй очередью успешно работающего по соседству торгового центра. Однако стройка остановилась более десяти лет назад, и с тех пор объект, готовый, по разным данным, на 74%, так и не был введен в эксплуатацию.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Право&Порядок

Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Культура Общество

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Бизнес Общество Право&Порядок

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Власть

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Общество

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Бизнес Власть Город

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Бизнес Общество

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Бизнес Власть

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Власть Общество

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Бизнес

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Власть Общество

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Власть Недвижимость Общество

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Бизнес Рынки

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности