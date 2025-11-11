Рекламодателям

Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию

  • 11/11/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию
Самый крупный актив он передал семье

Учредитель торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин передал часть своих акций в компаниях семье. В частности, его супруга Галина Ракшина получила 33.4% акций в ООО «Мария-Ра», а дети — Алла и Евгений Ракшины — по 33,3%. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 5 ноября. Выручка компании за 2024 год составила 10,3 млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд. Специализация — управление объектами недвижимости.

По данным сервиса Контур Фокус, 5 ноября аналогичное решение было принято по компании ООО «Новая Сибирь». Ее выручка в 2024 году составила 400,6 млн рублей, чистая прибыль — 117,4 млн.

Ранее в августе-сентября трое членов семьи получили по аналогичному пакету акций в следующих компаниях:

  • ООО «Ель» (Алтайский край), выручка в 2024 году — 82,6 млн, чистая прибыль — 49,9 млн.
  • ООО «Розничная торговля» (Алтайский край), выручка — 46,5 млн, чистая прибыль — 30,2 млн.
  • ООО «33-Альфа» (Алтайский край), выручка — 39,2, чистая прибыль — 25 млн.
  • ООО «Кузбасс-10» (Алтайский край), выручка — 65,7, чистая прибыль — 26,1 млн.
  • ООО «УниОптСервис» (Алтайский край), выручка — 68, чистая прибыль — 37 млн.
  • ООО «Северск» (Томская область), выручка — 67 млн рублей, чистая прибыль —13,1 млн.

Ранее у всех членов семьи в компаниях было по 25% акций. Директором этих компаний по-прежнему остается основатель Александр Ракшин.

В тоже время, судя по данным Контур Фокус, в августе-ноябре Александр Ракшин создал в Алтайском крае несколько компаний с уставным капиталом 10 тысяч рублей, где ему принадлежит 100%: ООО «Поворот-10», ООО «Поворот -2», ООО «Поворот-7», ООО «Поворот-1», ООО «Поворот-8», ООО «Поворот-6», ООО «Поворт-13», ООО «Поворот-9», ООО «Поворот-5», ООО «Поворот-11», ООО «Поворто-4», ООО «Поворот-12»,

Также в Алтайском крае созданы ООО «Новая Сибирь-1», ООО «Розница-1 и, ООО «Мария-Ра Плюс» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, где по 25% принадлежит членам семьи Ракшиных.

Александр Ракшин в августе также консолидировал 100% акций ООО «Белокуриха», выручка компании в 2024 году составила 46 млн рублей, чистая прибыль — 30 млн рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», объясняют эти решения планированием наследования активов, их оптимизацию или защиту собственности. Выход Александра Ракшина из бизнеса имеет лишь формальный характер и не приведет к значительным изменениям в деятельности компании, пишет издание.

По данным Infoline, в сеть продуктового ритейлера «Мария-Ра» в июле входило около 1,3 тысячи магазинов. По итогам первой половины 2025 года сеть занимала 17-е место в рейтинге крупнейших продуктовых ритейлеров РФ.

По данным СПАРК, на которые ссылается «Коммерсант», «Мария-Ра» владеет 12 объектами недвижимости общей площадью 10,2 тыс. кв. м и правами аренды 14 объектов площадью около 30,4 тыс. кв. м в Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай на Алтайском крае.

Напомним, с 2026 года в России поэтапно начнут снижать порог выручки для уплаты НДС на «упрощенке». Изначально планировалось единовременное его понижение, с 60 млн до 10 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент». Газпромбанк объявил о передаче активов в 12 регионах. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

