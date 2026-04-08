Новосибирск забрал на себя 80% новостроек в регионе

Автор: Оксана Мочалова

Остальные районы и города суммарно строят в четыре раза меньше

Почти 80% всех новостроек Новосибирской области строятся в самом Новосибирске. К концу ноября 2025 года общий объем жилищного строительства в регионе достиг 3,9 миллиона квадратных метров. Из них 3,08 миллиона квадратов, или 79,1%, приходится на мегаполис.

Аналогичная картина наблюдается и по количеству квартир. Из почти 79 тысяч строящихся жилых единиц по области около 63 тысяч (79,8% от общего числа) находятся в Новосибирске, сообщили в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы.

Остальные территории выглядят скромнее. На Новосибирский район приходится 443 тысячи квадратных метров — это 11,4% рынка. В наукограде Кольцово строят 176 тысяч «квадратов», в Краснообске — около 128 тысяч. В Озёрном и Садовом объёмы составляют 91 и 85 тысяч квадратных метров соответственно.

В Бердске и Оби рынки ещё компактнее. В Бердске возводится 53 тысячи квадратных метров жилья, причём количество квартир там около тысячи. Это говорит о том, что квартиры в местных новостройках в среднем больше по площади. В Оби объём строительства — 42 тысячи квадратных метров.

Источник: «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»

По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок продолжит развиваться преимущественно внутри Новосибирска. Именно эта концентрация будет определять, как меняются цены и какие варианты жилья выходят на продажу.

— Основной объём строительства сосредоточен в Новосибирске, и эта ситуация пока не меняется. Для других территорий это означает более медленное развитие и ограниченный выбор для покупателей. В ближайшей перспективе именно фактор концентрации будет определять ключевые параметры рынка, — отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

При этом даже в самом Новосибирске застройщики начинают действовать осторожнее. Несмотря на то, что механизм КРТ, обязательный с конца 2024 года, формально расширяется, на торги заявляется всё меньше компаний. Кроме того, состоявшиеся аукционы, как правило, проходят по минимальной начальной цене. Одна из главных причин — высокая социальная нагрузка. Чтобы переломить ситуацию, город делает ставку на диверсификацию предложения.

