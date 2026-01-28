Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

В декабре прошлого года Новосибирскстат отметил рекордный рост цен на свежие огурцы — на 27,3% за месяц. К середине января в городских супермаркетах цена за килограмм длинноплодных гладких огурцов достигла 555 рублей. Среднеплодные сорта в «Ашане», «Магните» и «Ленте» стоили 299–339 рублей. Для сравнения: куриное филе тогда продавалось по 340 рублей, а свинина — по 477 рублей. Огурец, который раньше был символом летнего салата и недорогой закуски, внезапно стал дороже мяса.

Парадокс современности: Россия достигла рекордной самообеспеченности огурцами. В 2023–2024 годах показатель составил 94%, а в 2025-м — 95%. Десять лет назад он был всего 74%. Импортозамещение, которое страна активно развивала, привело к неожиданным последствиям. Рынок почти полностью заполнили отечественные тепличные огурцы, вытеснив зарубежных конкурентов.

— Огурцы представлены практически исключительно местной тепличной продукцией, и, соответственно, в некоторых случаях они оказываются даже дороже, — отмечает гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий изданию ATAS.INFO.

В 2025 году господдержка аграрного сектора снизилась на 13 процентов и составила 3,7 миллиарда рублей против 4,241 миллиарда годом ранее. Минсельхоз сообщает о снижении отпускных цен на огурцы на 9,9 процента, но для покупателей эти цифры мало что значат. В магазинах килограмм овощей остается дорогим.

Независимый агроэксперт Александр Корбут связывает рост цен с переходом на тепличное производство. Свежие огурцы с открытого грунта исчезли с прилавков в ноябре, оставив покупателей только с тепличной продукцией. Генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова выделяет ключевой фактор:

— В зимние месяцы в розницу поступают овощи, выращенные с использованием ассимиляционного досвечивания, доля затрат на которое в отдельные периоды достигает 50 процентов, — рассказала Решетникова.

В 2024–2025 годах тепличные комплексы столкнутся с увеличением стоимости электроэнергии на 23% и газа на 21%.

Жители Новосибирска ищут альтернативные способы приобретения свежих овощей. На платформе «Авито» можно найти объявления от продавцов из Новосибирской области и соседних регионов, предлагающих огурцы по цене 220–280 рублей за килограмм при условии самовывоза. Такие предложения раскупаются мгновенно. Интересно, что продавцы перестали указывать стоимость в объявлениях, чтобы иметь возможность менять цену в зависимости от спроса. Оптовые закупки от 500 кг действительно выгодны — около 65 рублей за килограмм, но для обычного потребителя этот вариант недоступен.

Цены на огурцы в городе остаются стабильными — около 380–450 рублей за килограмм.

Эксперты центра агробизнеса «АБ-Центр» отмечают, что исторически цены на огурцы падают с марта по август в 2,1–3 раза. В апреле–мае к тепличным огурцам присоединятся парниковые, а к июню — плоды открытого грунта. До этого момента жителям Новосибирска придется либо выбирать более дорогие альтернативы, либо сокращать потребление привычного овоща.

