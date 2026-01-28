Поиск здесь...
Снижение ставок по ипотеке: новый тренд в банковской сфере

Дата:

Это стало возможным из-за положительных изменений в макроэкономической ситуации

В России в начале 2026 года крупные банковские учреждения, такие как ВТБ, Сбер, Альфа-банк зафиксировали тенденцию к уменьшению процентных ставок по ипотечным предложениям, предлагая пересмотренные условия с дисконтом в диапазоне от 1,5 до 3,5 процентных пункта. Минимальные ставки по рыночным ипотечным кредитам снижаются до отметок ниже 21-23% в год, при этом банки руководствуются ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и прогнозами Министерства финансов, предвещающими падение ставок до 16% к концу 2026 года.

ВТБ с 28 января объявил о сокращении ставок по ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Подобное снижение ставок стало возможным из-за положительных изменений в макроэкономической ситуации.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что ипотечный рынок достиг точки перелома и в текущем году продемонстрирует позитивную динамику. Важным моментом является изменение в поведении клиентов. Многие из них больше не планируют откладывать покупку недвижимости и предпочитают действовать сейчас, рассчитывая на дальнейшее рефинансирование.

По результатам 2025 года банковский сектор предоставил ипотечные кредиты на сумму 4,4 триллиона рублей, что лишь на 9% меньше показателей предыдущего года. Аналитики предсказывают, что в 2026 году объём продаж может увеличиться примерно на четверть. Ранее в рамках мер по улучшению условий потребительского кредитования банк уменьшил процентные ставки по потребительским кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта.

Фото создано нейросетью Шедеврум

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Читать полностью

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

В 2025 году наблюдался значительный подъем – более 70% – в использовании средств материнского капитала при оформлении ипотечных займов в ВТБ, по сравнению с показателями предыдущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Каждый третий клиент банка, оформлявший жилищный кредит, воспользовался данной социальной выплатой, что является наивысшим показателем за весь период действия программы.

Большинство заемщиков предпочитают использовать материнский капитал в качестве первого взноса при покупке жилья. Также закон предусматривает возможность направления этих средств на частичное или полное погашение уже существующей ипотеки, что помогает уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Читать полностью

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Автор: Мария Гарифуллина

До Новосибирска дошла питерская и московская мода на рюмочные. Если пять лет назад в городе было несколько таких заведений, то сейчас их уже 14, и два находятся в статусе «открытие ожидается в ближайшее время». Infopro54 поговорил с экспертами ресторанного рынка и выяснил, с чем связан новый интерес к старому формату.

История рюмочных началась в советское время. В дореволюционной России питейные заведения тоже были, но с другими названиями и другими подходами: трактиры, кабаки, пивные. Считается, что рюмочные появились в 1950-х. Широкое распространение получили в Москве, Ленинграде и других городах европейской части России. В Сибири их было значительно меньше. Иногда рюмочные ещё назывались бутербродными, относились они к категории «закусочные специализированные» — все эти слова в полной мере описывают формат. Советская рюмочная — это место, куда приходили выпить и закусить люди с разными доходами. Современные рюмочные сильно от них отличаются.

Читать полностью

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

В настоящее время свыше 11 млн граждан России являются держателями зарплатных карт ВТБ. Банк занимает более двадцати процентов рынка зарплатных проектов в стране, и в планах на ближайшие два года – расширение этой доли до 25%.

В течение 2025 года клиентская база физических лиц, получающих зарплату через кредитную организацию, увеличилась на 1,6 миллиона человек, достигнув отметки в 11,1 миллиона. Этот показатель стал наивысшим достижением за всю историю банка. Число компаний, сотрудничающих с банком по зарплатным проектам, возросло на 28%, составив 440 тысяч.

Читать полностью

Новосибирцы назначают финансовых помощников

Автор: Оксана Мочалова

Финансовые мошенничества продолжают оставаться серьёзной угрозой, и традиционные меры защиты, такие как самостоятельные запреты на кредитование, зачастую оказываются недостаточными. В ответ на этот вызов Банк России представил новый инструмент — сервис «вторая рука». Он позволяет клиенту банка добровольно назначить доверенного помощника для контроля над подозрительными операциями.

Эксперты подчёркивают, что идея сервиса заключается в создании дополнительного защитного контура.

Читать полностью

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Читать полностью
Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

