Снижение ставок по ипотеке: новый тренд в банковской сфере

В России в начале 2026 года крупные банковские учреждения, такие как ВТБ, Сбер, Альфа-банк зафиксировали тенденцию к уменьшению процентных ставок по ипотечным предложениям, предлагая пересмотренные условия с дисконтом в диапазоне от 1,5 до 3,5 процентных пункта. Минимальные ставки по рыночным ипотечным кредитам снижаются до отметок ниже 21-23% в год, при этом банки руководствуются ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и прогнозами Министерства финансов, предвещающими падение ставок до 16% к концу 2026 года.

ВТБ с 28 января объявил о сокращении ставок по ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Подобное снижение ставок стало возможным из-за положительных изменений в макроэкономической ситуации.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что ипотечный рынок достиг точки перелома и в текущем году продемонстрирует позитивную динамику. Важным моментом является изменение в поведении клиентов. Многие из них больше не планируют откладывать покупку недвижимости и предпочитают действовать сейчас, рассчитывая на дальнейшее рефинансирование.

По результатам 2025 года банковский сектор предоставил ипотечные кредиты на сумму 4,4 триллиона рублей, что лишь на 9% меньше показателей предыдущего года. Аналитики предсказывают, что в 2026 году объём продаж может увеличиться примерно на четверть. Ранее в рамках мер по улучшению условий потребительского кредитования банк уменьшил процентные ставки по потребительским кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта.