В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

ОСАГО стало лидером по росту цен в сегменте «услуги» в декабре 2025 года в Новосибирской области — +130% к ноябрю. На втором месте взлет стоимости проезда на метро — +20%, на третьем — повышение тарифа на наземном общественном транспорте на 10,9% – 12,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди прочих услуг за месяц существенно выросли в цене услуги сиделок +6,2%, стрижка модельная в женском зале +6,1%, ремонт брюк из всех видов тканей +5,7%, установка натяжного потолка +5%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +4,9%, выполнение обойных работ +4,7%.

При этом в декабре новосибирцам оказались более доступны путешествия. Так, снизились цены на проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования (-10,9%), купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (-0,6%).

В сфере зарубежного туризма изменилась цена на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии +0,6%. Снизились цены на поездку в Беларусь (-7,9%), в Турцию (-7,4%), в страны Закавказья (-7,3%), в отдельные страны Средней Азии (-7%), в Египет (-4,5%), в ОАЭ (-2,6%).

Подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России (-4,9%), в доме отдыха, пансионате (-0,4%).

