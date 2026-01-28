Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Новосибирская область реализует комплексную стратегию по развитию всесезонного спортивного туризма, делая ставку на два ключевых проекта разного масштаба: амбициозное создание с нуля всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» и планомерную модернизацию частного курорта «Юрманка». Эти инициативы направлены на диверсификацию туристического предложения региона и формирование конкурентоспособного продукта для внутреннего и международного рынка, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Проект создания всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» в Маслянинском округе обсуждается с 2015 года. По словам Анны Винниковой, к настоящему моменту он перешёл в стадию активной реализации, а по последним данным, ввод комплекса международного уровня намечен на 2029 год. Инфраструктура будет включать более 11 километров горнолыжных трасс, пять канатных дорог, а также отели от известных операторов.

— В этом году мы привлекли к реализации проекта компанию «Газпром». В развитии инфраструктуры и отельного бизнеса на территории примут участие Cosmos Group и Azimut Group, — отметила Анна Винникова.

Она добавила, что «точный объём инвестиций в проект находится в стадии актуализации», но изначально объем инвестиций оценивался в 8-10 млрд. рублей.

Параллельно в регионе продолжается развитие частного горнолыжного курорта «Юрманка». Проект финансируется группой частных инвесторов, которые ежегодно направляют ресурсы на повышение качества услуг.

— Мы знаем, что они обновляют глэмпинги, вводят большее количество номеров, улучшают трассы, обновляют инвентарь, — уточнила замминистра.

Стоит отметить, что Новосибирская область с каждым годом укрепляет статус ключевого туристического центра Сибири. По итогам 2025 года регион вошел в десятку лидеров национального рейтинга. По данным Минэкономразвития региона, за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. При этом объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

