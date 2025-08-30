Рекламодателям

В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм

  • 30/08/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
Сезонное снижение цен на один из базовых продуктов питания началось в июле

В Новосибирской области в конце август резко подешевел картофель. В ряде магазинов и на рынках цены за последние две недели снизились более чем в два раза.

Журналист Infopro54 посетил 30 августа несколько торговых точек, торгующих плодоовощной продукцией, и убедился в том, что разброс цен на картофель свежего урожая очень существенный. В супермаркетах по-прежнему есть импортный картофель, который стоит около 150 рублей за килограмм. Рядом можно увидеть совсем другие ценники: 50 рублей, 40 рублей и даже меньше. На фотографии, которая служит иллюстрацией к данному материалу, видно, что в продаже есть картофель и по 22 рублей за килограмм. Еще в начале августа в этой же точке цена была более 50 рублей.  Продавцы объясняют, что на сейчас на прилавках местная продукция.

Согласно еженедельным ценовым сводкам Новосибирскстата, средняя цена одного килограмма картофеля на розничном региональном рынке составляет 53,69 рубля. В текущем году это один из самых низких показателей. Местные овощеводы говорят, что дальнейшее снижение цен еще возможно, но называют это нежелательным сценарием.

Ранее редакция сообщала о других продуктах, которые подешевели летом 2025 года. Так, в регионе регистрировали существенное снижение цен на яйца. Сахар тоже подешевел, и потребители назвали это необычным изменением для летнего периода.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 484

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цены картофель


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга
30/08/25 19:00
Бизнес Общество
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
30/08/25 15:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
30/08/25 10:00
Власть Образование
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение
30/08/25 8:00
Бизнес Власть Инновации
Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске
29/08/25 19:30
Город Культура
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
«Не надо из этого делать шоу»: новосибирский альпинист назвал трагедию на пике Победы рядовым случаем
29/08/25 16:00
Общество
Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев
29/08/25 15:51
Финансы
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять