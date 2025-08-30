В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм

В Новосибирской области в конце август резко подешевел картофель. В ряде магазинов и на рынках цены за последние две недели снизились более чем в два раза.

Журналист Infopro54 посетил 30 августа несколько торговых точек, торгующих плодоовощной продукцией, и убедился в том, что разброс цен на картофель свежего урожая очень существенный. В супермаркетах по-прежнему есть импортный картофель, который стоит около 150 рублей за килограмм. Рядом можно увидеть совсем другие ценники: 50 рублей, 40 рублей и даже меньше. На фотографии, которая служит иллюстрацией к данному материалу, видно, что в продаже есть картофель и по 22 рублей за килограмм. Еще в начале августа в этой же точке цена была более 50 рублей. Продавцы объясняют, что на сейчас на прилавках местная продукция.

Согласно еженедельным ценовым сводкам Новосибирскстата, средняя цена одного килограмма картофеля на розничном региональном рынке составляет 53,69 рубля. В текущем году это один из самых низких показателей. Местные овощеводы говорят, что дальнейшее снижение цен еще возможно, но называют это нежелательным сценарием.

Ранее редакция сообщала о других продуктах, которые подешевели летом 2025 года. Так, в регионе регистрировали существенное снижение цен на яйца. Сахар тоже подешевел, и потребители назвали это необычным изменением для летнего периода.