Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Новые правила расчёта утилизационного сбора меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Опрошенные агентством «АВТОСТАТ», эксперты поделились своими наблюдениями.

Директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев заявил, что из поставок постепенно исчезают популярные массовые модели с мощностью более 160 л.с., такие как Geely Monjaro и другие китайские аналоги. Кроме того, сужается ниша китайского премиального электро- и гибридного сегмента, включая модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Ограничения со стороны Китая и высокие утилизационные сборы делают экономику этих поставок менее стабильной.

Коммерческий директор «Матологистикс Плюс» Марина Занаревская отмечает, что изменения особенно сильно затронули популярный в России Geely Monjaro с бензиновым двигателем. Значительно снизился интерес и к моделям Zeekr и Li Auto. В то же время растёт популярность китайских автомобилей с атмосферными моторами, таких как Mazda CX-5 с 155-сильным двигателем.

Директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ» Николай Иванов считает, что в премиальном и среднем сегментах покупатели, вероятно, сохранят свои предпочтения. Например, если цена на BMW X3 вырастет, люди всё равно выберут именно эту модель.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году.