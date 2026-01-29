Поиск здесь...
Общество Право&Порядок

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

Дата:

У 46 выявлена положительная реакция на ОРВИ и грипп

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины уточняются.

В министерстве соцзащиты пояснили, что с 24 января в ПНИ проходит проверка. В учреждении действует карантин, посетителей к пациентам не пускают.

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу заявили, что 20 января получили информацию о 2 случаях внебольничной пневмонии у подопечных интерната. При лабораторном исследовании контактных лиц на 24 января было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар. Всего в корпусе интерната проживали 128 человек.

24 января, СК Кузбасса  сообщил о массовом заражении пациентов ПНИ гриппом группы А. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.

— Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции, — сообщили сегодня, 29 января, в пресс-службе СК.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Местные СМИ ранее сообщали, что персонал интерната жаловался на плохое питание, нехватку лекарств, а также низкую температуру в помещениях. В середине ноября 2025 года, по словам сотрудников ПНИ, у многих подопечных появились симптомы ОРВИ или гриппа, писал NGS42.RU. В больницы больных не забирали до начала января, когда информация о вспышке заболеваемости попала в соцсети.

— Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведём штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом, — написал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, в январе еще в одном городе Кузбасса — Новокузнецке — скончались девять младенцев. По данным регионального Минздрава, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в новокузнецком роддоме №1 было принято 234 родов. Семнадцать детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса. Поводом стали скандальные высказывания главы региона о матерях, потерявших детей в новокузнецком роддоме.

Фото пресс-службы СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска
Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Новые правила расчёта утилизационного сбора меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Опрошенные агентством «АВТОСТАТ», эксперты поделились своими наблюдениями.

Директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев заявил, что из поставок постепенно исчезают популярные массовые модели с мощностью более 160 л.с., такие как Geely Monjaro и другие китайские аналоги. Кроме того, сужается ниша китайского премиального электро- и гибридного сегмента, включая модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Ограничения со стороны Китая и высокие утилизационные сборы делают экономику этих поставок менее стабильной.

Читать полностью

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Автор: Артем Рязанов

ФАС завершила рассмотрение ходатайств кикшеринговых компаний Whoosh и «Юрентбайк.ру» о слиянии. Ведомство вынесло заключение о возможных последствиях этого объединения. Антимонопольная служба считает, что слияние ограничит конкуренцию и усилит рыночную власть объединенной компании. Она сможет диктовать цены, что может негативно сказаться на пользователях сервиса.

Обстоятельства, выявленные ФАС, могут стать причиной отказа в согласовании сделки. После ознакомления с заключением компании могут предоставить пояснения в ФАС до окончательного решения ведомства по ходатайству.

Читать полностью

Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Январская сессия регионального парламента в двух чтениях проголосовала за ликвидацию трех населенных пунктов.

По решению депутатов упразднены железнодорожный разъезд Новоосиновский и железнодорожная станция Тараданово Сузунского муниципального округа Новосибирской области.

Читать полностью

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В прошлом году Отделение СФР по Новосибирской области подготовило назначение страховой пенсии по старости на 2026 год для 29,3 тысячи жителей региона. Эта работа, включающая сбор и проверку данных, помогает учесть все пенсионные права будущих пенсионеров и оформить пенсии быстро и в максимальном размере.

В 2026 году женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию, если у них есть 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Важно помнить, что страховой стаж включает не только время работы, но и социально значимые периоды. Это уход за пожилыми людьми, инвалидами 1 группы, детьми с инвалидностью, а также за детьми до 1,5 лет, служба в армии и другие. За эти периоды также начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

Читать полностью

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Автор: Артем Рязанов

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Читать полностью
Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

