В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также 21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины уточняются.

В министерстве соцзащиты пояснили, что с 24 января в ПНИ проходит проверка. В учреждении действует карантин, посетителей к пациентам не пускают.

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу заявили, что 20 января получили информацию о 2 случаях внебольничной пневмонии у подопечных интерната. При лабораторном исследовании контактных лиц на 24 января было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар. Всего в корпусе интерната проживали 128 человек.

24 января, СК Кузбасса сообщил о массовом заражении пациентов ПНИ гриппом группы А. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.

— Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции, — сообщили сегодня, 29 января, в пресс-службе СК.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Местные СМИ ранее сообщали, что персонал интерната жаловался на плохое питание, нехватку лекарств, а также низкую температуру в помещениях. В середине ноября 2025 года, по словам сотрудников ПНИ, у многих подопечных появились симптомы ОРВИ или гриппа, писал NGS42.RU. В больницы больных не забирали до начала января, когда информация о вспышке заболеваемости попала в соцсети.

— Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведём штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом, — написал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, в январе еще в одном городе Кузбасса — Новокузнецке — скончались девять младенцев. По данным регионального Минздрава, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в новокузнецком роддоме №1 было принято 234 родов. Семнадцать детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса. Поводом стали скандальные высказывания главы региона о матерях, потерявших детей в новокузнецком роддоме.