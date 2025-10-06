В Новосибирске сдали институт для ИТ-разработок

Архитектурно-строительная инспекция мэрии Новосибирска выдала ООО «Элтекс» разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания научно-исследовательского института. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

Здание высотой в 13 этажей, с одним подземным уровнем, расположено в Калининском районе на улице Окружной, рядом с озером Лесным.

Инвестор сообщал, что институт будет заниматься научными разработками, соответствующими профилю предприятия: создавать оборудование для связи и передачи данных, чтобы заменить технику, которую перестали импортировать в Россию из-за санкций.

Напомним, в ценах 2023 года стоимость проекта оценивалась в 1,7 млрд рублей. На Окружной (Рядом с комплексом «Термы Мира». — Ред.) уже находится несколько предприятий компании «Элтекс». В декабре 2018 года в новом корпусе «Элтекс» запустил первую автоматизированную производственную линию полного цикла. Объем инвестиций в проект с учетом строительства корпуса составил более 1 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что все оборудование «Элтекс» базируется на ПО, написанном программистами компании. Примерно 40% от общего штата сотрудников — это разработчики, которые работают над проектами в 9 профильных лабораториях разработки.

Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Предприятие «Элтекс» было создано в 1996 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Директор: Алексей Черников. Собственниками компании являются Алексей Черников (43,5%), Виктор Малов (22%), Валерий Айдагулов (18,5%), Сергей Игонин (16%). Последний раз компания публиковала данные о финансовых показателях за 2021 год.

