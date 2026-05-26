Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Инженеры Сибирской генерирующей компании (СГК) придумали необычный способ защитить турбины, генераторы и трубопроводы от кибератак. Как сообщили в СГК-Новосибирск, система следит за достоверностью данных с датчиков, а не просто отражает внешние угрозы. (ссылка на СГК-Новосибирск обязательная по контракту)

Разработка называется «Интеллектуальная платформа диагностики и защиты на основе гибридного ИИ». Она уже принесла команде «Энергия Сибири», в которую вошли сотрудники СГК из Новосибирска и Алтая, серебро на международном инженерном чемпионате CASE-IN в лиге «Энергия». Соревнования собрали лучших специалистов топливно-энергетического комплекса, и новосибирцы оказались в числе сильнейших из шести финалистов.

Платформа работает как тройная система контроля. В одном компактном модуле уживаются сразу три независимых «эксперта». Первый — это нейросеть и алгоритм поиска аномалий. Они анализируют поток данных с датчиков и ищут скрытые признаки подмены. Второй эксперт — физический верификатор. Он проверяет, соблюдается ли баланс энергии. Третий — простая, но эффективная логика «два из трёх». Тревога включается, только если как минимум два источника заметили неладное.

Система непрерывно смотрит на показатели давления, расхода и силы тока. Даже если злоумышленник подменит данные в пределах заводских установок, математические модели всё равно вычислят подвох. А если хакер сумеет обмануть искусственный интеллект, в дело вступает физика. Нейросеть можно перехитрить, а закон сохранения энергии — нет. Именно эта гибридная схема стала главной инновацией.

По заявлению разработчиков, это первая в России платформа, где ИИ и фундаментальные законы природы работают в связке. Система создана для критической инфраструктуры: электростанций, теплосетей и промышленных объектов, где авария из-за ложных данных может привести к серьёзным последствиям.