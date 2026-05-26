Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Разработка защищает турбины и трубопроводы от кибератак

Инженеры Сибирской генерирующей компании (СГК) придумали необычный способ защитить турбины, генераторы и трубопроводы от кибератак. Как сообщили в СГК-Новосибирск, система следит за достоверностью данных с датчиков, а не просто отражает внешние угрозы. (ссылка на СГК-Новосибирск обязательная по контракту)

Разработка называется «Интеллектуальная платформа диагностики и защиты на основе гибридного ИИ». Она уже принесла команде «Энергия Сибири», в которую вошли сотрудники СГК из Новосибирска и Алтая, серебро на международном инженерном чемпионате CASE-IN в лиге «Энергия». Соревнования собрали лучших специалистов топливно-энергетического комплекса, и новосибирцы оказались в числе сильнейших из шести финалистов.

Платформа работает как тройная система контроля. В одном компактном модуле уживаются сразу три независимых «эксперта». Первый — это нейросеть и алгоритм поиска аномалий. Они анализируют поток данных с датчиков и ищут скрытые признаки подмены. Второй эксперт — физический верификатор. Он проверяет, соблюдается ли баланс энергии. Третий — простая, но эффективная логика «два из трёх». Тревога включается, только если как минимум два источника заметили неладное.

Система непрерывно смотрит на показатели давления, расхода и силы тока. Даже если злоумышленник подменит данные в пределах заводских установок, математические модели всё равно вычислят подвох. А если хакер сумеет обмануть искусственный интеллект, в дело вступает физика. Нейросеть можно перехитрить, а закон сохранения энергии — нет. Именно эта гибридная схема стала главной инновацией.

По заявлению разработчиков, это первая в России платформа, где ИИ и фундаментальные законы природы работают в связке. Система создана для критической инфраструктуры: электростанций, теплосетей и промышленных объектов, где авария из-за ложных данных может привести к серьёзным последствиям.

Фото пресс-службы НТСК, автор: Константин Стремоусов

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Автор: Оксана Мочалова

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на Юго-Западном жилмассиве вновь признан несостоявшимся. Заявки на участие в торгах не подал ни один инвестор.

Согласно протоколу заседания комиссии АО «АРЖС НСО», опубликованному 25 мая, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. «Торги признать несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в документе.

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области за последние шесть лет количество абортов сократилось почти в два раза. это связано с доступностью контрацепции и доабортного консультирования.

— 99 % всех беременных, обратившихся на аборт в 2025 году, были проконсультированы психологами и социальными работниками. Из них 21 % женщин отказались от абортов и сохранили беременность, — отметил он.

Россельхозцентр выявил в новосибирском картофеле семь инфекций

Автор: Мария Гарифуллина

Специалисты новосибирского филиала Россельхозцентра провели клубневой анализ семенного и продовольственного картофеля. Исследования выполнены по заявкам сельхозтоваропроизводителей в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТа.

Хотя в официальном отчёте новосибирского филиала Россельхозцентра некоторые заболевания сгруппированы, при раздельном подсчёте по видам возбудителей обнаруживается семь инфекций: мокрые гнили (фитофтороз), фузариоз, фомоз, ризоктониоз, парша обыкновенная, парша сетчатая, парша серебристая.

Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский бизнес начал жаловаться на мошеннические операции, с которыми предприниматели сталкиваются при работе с онлайн-банком.

— С 28 апреля у нас в банке была «подвешена» зарплатная ведомость на 5 мая на 187 тысяч рублей. Утром 4 мая мы никаких операций по счету не проводили. Зашли, проверили счет на поступление, выгрузили выписку, и вытащили флешку с ключом из компьютера. После этого в 17.36 по Новосибирску в банк поступила зарплатная ведомость, скопированная с нашей, со всеми нашими сотрудниками, но в нее были добавлены еще три непонятных человека с зарплатами от 976 тысяч до 987 тысяч рублей. Банк эту ведомость провел, несмотря на то, что платеж был для нас не типичен, а люди не являлись сотрудниками компании. После этого банк заблокировал наш расчетный счет и все корпоративные карты. Мы узнали об этом только утром следующего дня. На наше заявление банк ответил: «все подписано вашим ЭЦП, мы ничего не вернем». Судя по камерам, которые установлены в нашем офисе, бухгалтер в момент отправки второго реестра в банк работала за компьютером и ничего подозрительного не наблюдала, доступ никому не давала, а ключа в компьютере не было, — заявила редакции Infopro54 руководитель пострадавшей от мошенников компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

