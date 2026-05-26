Подойдет не всем: новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно

Автор: Юлия Данилова

Ребенок должен понимать, как хочет провести свои законные каникулы

Летние каникулы — тот период, когда родители ищут разумный баланс между безопасностью, пользой и развитием ребенка. Отличным вариантом, чтобы в летние солнечные деньки дети мало времени провели в цифровом пространстве, укрепили иммунитет после напряженного учебного года и совершенствовали полезные жизненные навыки, может стать спортивная смена.

— В современном мире существует огромное количество вариантов интересного, познавательного и веселого детского отдыха. Это и творческие медиа-лагеря, и гейм-площадки, и мастер-классы в дизайн-лабораториях, и лингвистические лагеря. Однако одним из самых популярных видов остаются спортивные смены в лагерях — тематические заезды, полностью посвященные физической активности, тренировкам и командным соревнованиям, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд

Спортивные смены бывают нескольких видов:

  • узкоспециализированные — организуются для конкретных секций: футбольных, баскетбольных, хоккейных, гимнастических, плавательных, единоборств и даже мотоспорта;
  • общеразвивающие (ОФП) — ориентированы на общее физическое развитие, выносливость и закаливание;
  • экстремальные и туристические — включают основы скалолазания, рафтинга, ориентирования на местности и походы.

— Конечно, такой вид отдыха подойдет не всем детям, поэтому необходимо услышать мнение вашего ребенка о том, как он хочет провести свои законные каникулы. В процессе беседы важно не просто сообщить ему о своем решении, а использовать аргументы, о которых сам ребенок, возможно, и не задумывался, — рекомендует Елена Дистенфельд.

Что может заинтересовать ребенка?

  • Во-первых, поездка в спортивный лагерь станем временем самостоятельных решений, возможности попробовать организовать свою жизнь без родительского контроля и гиперопеки.
  • Во-вторых, совместные тренировки позволяют найти друзей, ведь победы и поражения особенно способствуют сближению и доверительному общению.
  • В-третьих, постоянная активная физическая деятельность развивает ловкость, выносливость и увеличивает жизненную энергию.
  • И наконец, в спорте развиваются и совершенствуются лидерские качества, так как достижения повышают самооценку, а умение преодолевать трудности способствует укреплению позиций в любой компании.

— Во время диалога важно помнить, что ведущими являются интересы ребенка, а не ваши ожидания. Также необходимо зафиксировать все договоренности, оставить позитивный настрой от разговора и быть уверенными, что окончательный выбор — ехать на спортивную смену или нет — ребенок сделал сам, без вашего давления, — резюмирует Елена Дистенфельд.

Напомним, планируется, что за лето 2026 года оздоровление пройдут более 123 тысяч детей, из которых свыше 52 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 50% путевок в загородные учреждения предоставляются бесплатно — министерством труда и соцразвития закуплено около 8 тысяч путевок для льготных категорий. Всего летом 2026 года в регионе будут функционировать 1015 учреждений отдыха и оздоровления, большая часть из которых (948) — лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%. Спрос при этом по-прежнему остаётся высоким. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам апреля 2026 года заняла 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,90 млрд рублей. Средний чек составил 5,55 млн рублей при среднем сроке 333 месяца (27 лет и 9 месяцев). По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, объём также снизился на 5%. Доля льготной ипотеки от всех жилищных кредитов в регионе составляет 35% по количеству и 51% по объёму. Полная стоимость кредита по льготным программам в целом по стране в апреле опустилась до 15,18% против 15,39% в марте.

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

В ходе работы планируется:

