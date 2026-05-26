Подойдет не всем: новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно

Летние каникулы — тот период, когда родители ищут разумный баланс между безопасностью, пользой и развитием ребенка. Отличным вариантом, чтобы в летние солнечные деньки дети мало времени провели в цифровом пространстве, укрепили иммунитет после напряженного учебного года и совершенствовали полезные жизненные навыки, может стать спортивная смена.

— В современном мире существует огромное количество вариантов интересного, познавательного и веселого детского отдыха. Это и творческие медиа-лагеря, и гейм-площадки, и мастер-классы в дизайн-лабораториях, и лингвистические лагеря. Однако одним из самых популярных видов остаются спортивные смены в лагерях — тематические заезды, полностью посвященные физической активности, тренировкам и командным соревнованиям, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд

Спортивные смены бывают нескольких видов:

узкоспециализированные — организуются для конкретных секций: футбольных, баскетбольных, хоккейных, гимнастических, плавательных, единоборств и даже мотоспорта;

общеразвивающие (ОФП) — ориентированы на общее физическое развитие, выносливость и закаливание;

экстремальные и туристические — включают основы скалолазания, рафтинга, ориентирования на местности и походы.

— Конечно, такой вид отдыха подойдет не всем детям, поэтому необходимо услышать мнение вашего ребенка о том, как он хочет провести свои законные каникулы. В процессе беседы важно не просто сообщить ему о своем решении, а использовать аргументы, о которых сам ребенок, возможно, и не задумывался, — рекомендует Елена Дистенфельд.

Что может заинтересовать ребенка?

Во-первых, поездка в спортивный лагерь станем временем самостоятельных решений, возможности попробовать организовать свою жизнь без родительского контроля и гиперопеки.

Во-вторых, совместные тренировки позволяют найти друзей, ведь победы и поражения особенно способствуют сближению и доверительному общению.

В-третьих, постоянная активная физическая деятельность развивает ловкость, выносливость и увеличивает жизненную энергию.

И наконец, в спорте развиваются и совершенствуются лидерские качества, так как достижения повышают самооценку, а умение преодолевать трудности способствует укреплению позиций в любой компании.

— Во время диалога важно помнить, что ведущими являются интересы ребенка, а не ваши ожидания. Также необходимо зафиксировать все договоренности, оставить позитивный настрой от разговора и быть уверенными, что окончательный выбор — ехать на спортивную смену или нет — ребенок сделал сам, без вашего давления, — резюмирует Елена Дистенфельд.

Напомним, планируется, что за лето 2026 года оздоровление пройдут более 123 тысяч детей, из которых свыше 52 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 50% путевок в загородные учреждения предоставляются бесплатно — министерством труда и соцразвития закуплено около 8 тысяч путевок для льготных категорий. Всего летом 2026 года в регионе будут функционировать 1015 учреждений отдыха и оздоровления, большая часть из которых (948) — лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования.

