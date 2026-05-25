Предварительное голосование ЕР стартовало в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Оно продлится до 31 мая включительно

С 25 мая началось электронное голосование партии «Единая Россия». Процесс продлится в течение недели — до 31 мая включительно. При этом зарегистрироваться в качестве кандидата можно только до 29 мая.

Губернатор Андрей Травников пояснил, что для голосования нужно авторизоваться на портале праймериз, найти кнопку «Хочу проголосовать» и выбрать понравившихся претендентов.

— Я уже проголосовал, — прокомментировал глава региона.

По данным сайта предварительного голосования, новосибирский список участников праймериз стал одним из самых представительных в Сибири — в него вошли 80 человек.

Интерес к процедуре подогревается еще и тем, что партия ввела новые требования. Теперь кандидатам запрещено одновременно баллотироваться по округу и по партийному списку — приходится выбирать что-то одно. Кроме того, для прозрачности процедуры голоса избирателей привязывают к конкретному округу через верификацию на «Госуслугах».

В итоговый бюллетень попали все действующие депутаты-единороссы от Новосибирской области. Например, Александр Жуков будет значиться в федеральной части списка, а Олег Иванинский, Виктор Игнатов и Дмитрий Савельев готовятся защищать свои одномандатные округа.

Не попал в список депутат Госдумы Эдуард Кожемякин, заявлявший о намерении участвовать в праймериз.

Окончательное решение о том, кто именно представит партию на выборах в Госдуму осенью 2026 года, утвердит съезд «Единой России» в конце июня.

Ранее редакция сообщала, что «Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

Работодатели Новосибирска отправляют сотрудников на диспансеризацию

Автор: Юлия Данилова

Более 1700 предприятий региона заключили договоры на проведение выездных диспансеризаций и профосмотров. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пояснили в Минздраве региона.

— На первом этапе проводится анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, проведение флюорографии и маммографии, забор крови, ЭКГ и другие исследования. Он позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и определить перечень дальнейших медицинских обследований, если это необходимо, — отметил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Автор: Юлия Данилова

Многие гидротехнические сооружения (ГТС) в районах находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

— Советский запас прочности гидротехнических сооружений заканчивается, и нужно решать, что делать с этими объектами, чтобы не возникли чрезвычайные ситуации. Сегодня крайними сделали муниципалитеты, у которых нет специалистов, способных содержать ГТС, а также реальных средств на содержание таких объектов либо на их разбор, — заявил Субботин.

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

