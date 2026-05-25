Предварительное голосование ЕР стартовало в Новосибирской области

С 25 мая началось электронное голосование партии «Единая Россия». Процесс продлится в течение недели — до 31 мая включительно. При этом зарегистрироваться в качестве кандидата можно только до 29 мая.

Губернатор Андрей Травников пояснил, что для голосования нужно авторизоваться на портале праймериз, найти кнопку «Хочу проголосовать» и выбрать понравившихся претендентов.

— Я уже проголосовал, — прокомментировал глава региона.

По данным сайта предварительного голосования, новосибирский список участников праймериз стал одним из самых представительных в Сибири — в него вошли 80 человек.

Интерес к процедуре подогревается еще и тем, что партия ввела новые требования. Теперь кандидатам запрещено одновременно баллотироваться по округу и по партийному списку — приходится выбирать что-то одно. Кроме того, для прозрачности процедуры голоса избирателей привязывают к конкретному округу через верификацию на «Госуслугах».

В итоговый бюллетень попали все действующие депутаты-единороссы от Новосибирской области. Например, Александр Жуков будет значиться в федеральной части списка, а Олег Иванинский, Виктор Игнатов и Дмитрий Савельев готовятся защищать свои одномандатные округа.

Не попал в список депутат Госдумы Эдуард Кожемякин, заявлявший о намерении участвовать в праймериз.

Окончательное решение о том, кто именно представит партию на выборах в Госдуму осенью 2026 года, утвердит съезд «Единой России» в конце июня.

