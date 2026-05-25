Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Новосибирская область оказалась на 30 месте в рейтинге наиболее привлекательных регионов с точки зрения развития экономики. Рейтинг подготовлен Финансовым университетом при правительстве РФ. Для сравнения, на 17 месте находится Иркутская область, на 29 — Алтайский край. Красноярский край занял 31 место.

Эксперты определяли самые привлекательные регионы по четырем показателям:

оценка численности действующих компаний в регионе, включая малый и микро-бизнес,

динамика числа компаний, занятых активным привлечением персонала,

валовые доходы населения,

динамика валовых доходов граждан

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации — государственный вуз, основанный в 1919 году для подготовки кадров финансово-экономического блока государственного управления и бизнеса.

Напомним, по итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата. При этом в марте наметилась положительная динамика: индекс вырос на 13% к февралю 2026 года.

