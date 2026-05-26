Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

В Новосибирской области за последние шесть лет количество абортов сократилось почти в два раза. это связано с доступностью контрацепции и доабортного консультирования.

— 99 % всех беременных, обратившихся на аборт в 2025 году, были проконсультированы психологами и социальными работниками. Из них 21 % женщин отказались от абортов и сохранили беременность, — отметил он.

Сейчас в регионе работает 50 кабинетов медико-социальной помощи. Там женщинам, оказавшимся перед репродуктивным выбором, объясняют медицинские аспекты, помогают с правовыми вопросами и рассказывают о мерах государственной поддержки семей.

Параллельно в Новосибирской области растёт доступность вспомогательных репродуктивных технологий. Ежегодно увеличивается количество квот на ЭКО за счёт средств обязательного медицинского страхования. Сделать бесплатное оплодотворение в Новосибирске можно в шести частных клиниках и в государственном центре ВРТ на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции.

При этом ни одна частная клиника в регионе в 2025 году не отказалась от лицензии на искусственное прерывание беременности. Всего в Новосибирской области лицензию на проведение абортов имеют 65 частных медицинских организаций.

Меняется и портрет типичной роженицы. По данным российских исследований, возраст рождения первого ребёнка постепенно увеличивается. Если в 2007 году он составлял 21 год, то сегодня — 28 лет. При этом 55% российских семей воспитывают одного ребёнка, 33% — двоих, 12% — троих и более.

Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Игорь Баранов добавил, что врачам всё чаще приходится работать с женщинами зрелого возраста, а также с использованием вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатного материнства.

— Все более зрелые женщины вступают в беременность, развиваются вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство — всё это внедряется в нашу жизнь, и с этим нужно работать. Задачи по повышению рождаемости — приоритет развития нашей специальности на ближайшие годы, — сообщил Игорь Баранов.

По данным регионального минздрава, в 2025 году репродуктивную диспансеризацию, которая включена в нацпроект «Семья», прошли 29% жителей региона. В текущем году планируется охватить 35% населения репродуктивного возраста.

