Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

В Новосибирске дополнят список оснований для признания налоговой задолженности физлиц безнадежной. Соответствующие поправки вынесены на рассмотрение майской сессии горсовета.
Документ устанавливает два дополнительных основания для признания безнадёжным взыскания налоговой задолженности.
- Наличие задолженности в размере, не превышающем 100 рублей по каждому виду местного налога, с даты образования которой прошло более трех лет, то есть по ней истек срок исковой давности.
- Задолженность принадлежит погибшим, умершим участникам специальной военной операции, независимо от размера и даты образования.
— Работа по этим поправкам велась с учётом предложений прокуратуры города Новосибирска, поступившим в ноябре-декабре прошлого года. Учитывая полномочия органов местного самоуправления, поправки коснуться налога на имущество физических лиц и земельного налога. Это отвечает тенденциям социальной политики и федеральным преференциям по имущественным и налогам, инвентаризации расчётов и обосновании точного размера задолженности, в том числе по повышению эффективности работы налоговых органов, — отметил, выступая на комиссии по бюджету начальник департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков.
Он подчеркивал, что все изменения согласованы с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и вступят в силу после опубликования.
Очередная сессия горсовета Новосибирска намечена на 27 мая.
