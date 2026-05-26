Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

В Новосибирске дополнят список оснований для признания налоговой задолженности физлиц безнадежной. Соответствующие поправки вынесены на рассмотрение майской сессии горсовета.

Документ устанавливает два дополнительных основания для признания безнадёжным взыскания налоговой задолженности.

Наличие задолженности в размере, не превышающем 100 рублей по каждому виду местного налога, с даты образования которой прошло более трех лет, то есть по ней истек срок исковой давности.

Задолженность принадлежит погибшим, умершим участникам специальной военной операции, независимо от размера и даты образования.

— Работа по этим поправкам велась с учётом предложений прокуратуры города Новосибирска, поступившим в ноябре-декабре прошлого года. Учитывая полномочия органов местного самоуправления, поправки коснуться налога на имущество физических лиц и земельного налога. Это отвечает тенденциям социальной политики и федеральным преференциям по имущественным и налогам, инвентаризации расчётов и обосновании точного размера задолженности, в том числе по повышению эффективности работы налоговых органов, — отметил, выступая на комиссии по бюджету начальник департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков.

Он подчеркивал, что все изменения согласованы с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и вступят в силу после опубликования.

Очередная сессия горсовета Новосибирска намечена на 27 мая.

