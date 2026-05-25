Академик Асеев пытается оспорить выселение из коттеджа в Академгородке

Автор: Мария Гарифуллина

Резонансная история длится уже несколько лет

Новосибирский областной суд назначил на 16 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу о выселении академика Александра Асеева и членов его семьи из ведомственного коттеджа СО РАН. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Александр Асеев обратился с апелляцией в апреле. Он оспаривает решение Советского районного суда, который в феврале 2026 года удовлетворил иск Сибирского отделения РАН и постановил освободить жилое строение на улице Мальцева.

Площадь коттеджа превышает 600 квадратных метров. Ранее этот объект фигурировал в уголовном деле о мошенничестве, возбуждённом в отношении академика. Приватизация дома была признана незаконной.

По версии следствия, Александр Асеев, занимая пост председателя СО РАН, использовал служебное положение и организовал приватизацию недвижимости на имя своей дочери. Перед этим он убедил руководство Сибирского отделения выделить средства на реконструкцию здания, обосновав необходимость тем, что дом будет использоваться как представительская резиденция. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей.

Коттедж, как и другие строения в Верхней зоне Академгородка, ранее являлся служебным жильём. Оформление таких объектов в собственность разрешили в 2015 году, когда Александр Асеев возглавлял СО РАН. В ходе разбирательств академик неоднократно заявлял, что не признает своей вины.

90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

«ОПОРА РОССИИ» совместно с легендарной киностудией «Союзмультфильм» и партнерами рады приветствовать гостей на благотворительном сеансе мультфильмов! Данное мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, а также знаменательной дате — 90-летию любимой киностудии «Союзмультфильм». Чем порадуют гостей?

Уникальная подборка анимации: как редкие классические ленты, так и свежие премьеры от авторов «Союзмультфильма». Специально оформленная фотозона, где каждый сможет сделать снимки и сохранить воспоминания об этой встрече. Творческие занятия для детей и взрослых:

«Всем всё равно стало»: архитекторы и жители оценили критику Калининского района певцом Митей Фоминым

Автор: Мария Гарифуллина

Певец Митя Фомин на своей странице в запрещенной соцсети назвал состояние Калининского района Новосибирска критическим. Пост артиста, сопровождённый кадрами скоплений мусора и разбитых дорог, вызвал общественный резонанс. Корреспондент Infopro54 поговорил с профессиональными архитекторами и жителями, чтобы выяснить, так ли однозначна ситуация и в чём кроется главная беда территории.

Слова столичного гостя о том, что некогда один из самых красивых районов города превращается в разрушающуюся территорию, нашли отклик в профессиональной среде. Однако эксперты смотрят на проблему глубже бытовых неудобств. Кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая в беседе с редакцией отметила тотальное безразличие, которое стало нормой при принятии градостроительных решений.

В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

В «Патриот НСК» опровергли информацию о продаже объекта в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В АО «УК «ПЛП» отсутствует информация о намерениях продажи земельного участка и производственно-логистического комплекса резидента ООО «Патриот НСК». Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— По имеющейся информации планы по реализации инвестпроекта на площадке ПЛП остаются в силе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Новосибирский девелопер приступил к освоению участка в 1,3 га на левом берегу

Автор: Оксана Мочалова

В конце мая 2026 года группа компаний SKY GROUP начала осваивать участок на левом берегу Новосибирска в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Первым объектом под снос стал трёхэтажный дом на улице Тихвинской, 11. Здание признано аварийным, его жилые помещения — как частные, так и муниципальные — подлежат освобождению. По данным застройщика, общая площадь квартир в доме составляет 34,85 тыс. кв. метров.

Участок под проект находится в границах улиц Степной и Тихвинской. Площадь территории — 1,3 гектара. Взамен старого фонда застройщик планирует возвести многоквартирный жилой комплекс, благоустроить придомовую территорию, высадить крупномерные деревья вдоль двух улиц, а также реконструировать и построить новые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

