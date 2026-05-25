Академик Асеев пытается оспорить выселение из коттеджа в Академгородке

Новосибирский областной суд назначил на 16 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу о выселении академика Александра Асеева и членов его семьи из ведомственного коттеджа СО РАН. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Александр Асеев обратился с апелляцией в апреле. Он оспаривает решение Советского районного суда, который в феврале 2026 года удовлетворил иск Сибирского отделения РАН и постановил освободить жилое строение на улице Мальцева.

Площадь коттеджа превышает 600 квадратных метров. Ранее этот объект фигурировал в уголовном деле о мошенничестве, возбуждённом в отношении академика. Приватизация дома была признана незаконной.

По версии следствия, Александр Асеев, занимая пост председателя СО РАН, использовал служебное положение и организовал приватизацию недвижимости на имя своей дочери. Перед этим он убедил руководство Сибирского отделения выделить средства на реконструкцию здания, обосновав необходимость тем, что дом будет использоваться как представительская резиденция. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей.

Коттедж, как и другие строения в Верхней зоне Академгородка, ранее являлся служебным жильём. Оформление таких объектов в собственность разрешили в 2015 году, когда Александр Асеев возглавлял СО РАН. В ходе разбирательств академик неоднократно заявлял, что не признает своей вины.

