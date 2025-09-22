«Поддерживают кого угодно, только не своих»: новосибирцы заметили, что привозные продукты стали стоить дешевле местных

В магазинах Новосибирска в текущем году стало продуктов, привезенных из других регионов и стоящих дешевле локальной продукции. Иногда разница почти двукратная. Речь идет о куриных яйцах, молочных и мясных продуктах. Infopro54 приводит свидетельства покупателей и комментарии экспертов.

Инфляция увеличила долю потребителей, которые очень внимательно отслеживают изменения цен и сравнивают их в различных торговых точках. Такие покупатели, как правило, не только сетуют на резкое подорожание, но и задают вопросы в случаях, когда «неожиданно дешево».

— У меня многолетняя привычка покупать новосибирскую молочку. Обычно на неизвестные мне марки я даже не смотрю. Но я тут увидела сметану, 500-граммовая банка за 70 рублей. Производитель в Краснодарском крае. Я купила, больше из любопытства, чем из желания хапнуть дешевый продукт. Сметана, как я и думала, оказалась не очень хорошей. Но я бы хотела понять, как это возможно, за тысячи километром везут сметану и она в несколько раз дешевле той, что делают у нас в области. Какая у нее себестоимость, из чего ее делают? — говорит жительница Новосибирска Татьяна.

Производители молочной продукции, работающие в Новосибирской области, называют такие вопросы потребителей абсолютно правильными. Они сами видят в складывающейся ситуации риски для аграрного сектора.

— Мне это тоже удивительно. Какая же должна быть себестоимость у продукции, если ее выгодно в далекую Сибирь везти? Но мы действительно видим такие примеры. И не только из других регионов везут, из других стран тоже. Взять те же белорусские продукты. Я не могу понять, как они могут быть конкурентноспособными по отношению к продукции местного производства. Я в свое время говорил чиновникам: если они к нам везут, я тоже готов 70 тонн творога белорусам отправить. Улыбки в ответ. Или другой пример: сегодня заключаются договоры с Узбекистаном, Таджикистаном на поставку картофеля, моркови и т.д. А почему мы своих-то крестьян не поддерживаем в нужном объеме? Поддерживают кого угодно, только не своих. Мы сегодня сокращаем площади под этими овощами, потому что невыгодно продавать по той цене какая есть, — сообщил Infopro54 председатель ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков.

Схожая ситуация складывается в птицеводстве. Продукция местных птицефабрик часто дороже привозной. Так в редакцию поступил вопрос от читателя, который в одном из новосибирских магазинов федеральной торговой сети купил куриные яйца из Челябинской области, которые стоили 53 рубля за десяток. Это почти в два раза дешевле, чем яйца от новосибирских производителей.

— От нас требуют удерживать цены. Как и за счет чего это делать, непонятно. Себестоимость яйца шесть рублей, а я вынужден продавать его по три рубля. Что тут еще можно сказать? Такими шагами мы придем к разорению. Когда в регионе появляется супердешевая продукция откуда-то издалека, мне это видится частью какого-то плана. Заметьте, такая продукция, как правило, ненадолго появляется, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 представитель одной из птицефабрик Новосибирской области, который предпочел остаться не названным.

Эксперты считают, что сильный разрыв в ценах, на первый взгляд противоречащий логистическим расчетам, это следствие политики торговых сетей. Их система распределительных центров позволяет так делать.

— Исходя из того опыта, который у меня был, могу сказать, что основную роль в ценообразовании играет не производитель, а сети. Они все-таки диктуют политику, в том числе ценовую. Практически все торговые сети это федеральные крупные игроки. И они этим пользуются и выкручивают руки производителям руки по полной программе. У каждого продукта есть срок хранения, и у того же яйца там есть ограниченный срок хранения, и поэтому некоторые производители, чтобы не потерпеть большие убытки, скидывают цены, делают так, как диктуют им сети. Деталей этой сферы я не знаю. Но то, что она сильно влияет на ценообразования, это факт, — говорит экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин.

Представители ритейла говорят, что иногда привозные продукты иногда дешевле местных из-за экономии на масштабе: крупные агрохолдинги производят огромные объемы, что резко снижает себестоимость единицы товара. Местные производители, особенно фермеры, работают малыми партиями, их затраты на технику, удобрения и логистику (даже на короткие расстояния) оказываются выше в пересчете на единицу товара. Дополнительно сказывается сезонность, часто отсутствие государственных субсидий, которые есть у тех же экспортеров.

Ранее редакция сообщала о том, что ритейл ожидает роста цен на молоко до 20%.