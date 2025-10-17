Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

По данным маркетингового агентства Marcs, 16 октября 2025 года несколько российских кредитных организаций, включая ВТБ, «Яндекс Банк» и Московский Кредитный Банк, заявили об увеличении процентных ставок по рублевым депозитам.

«Яндекс банк» увеличил процентную ставку по закрытому вкладу на 1,5 процентных пункта до 16% для срока размещения в 3 месяца. Также был увеличен процент по накопительному счету в рублях с подпиской, теперь он составляет 13%, что на 1 п.п. выше прежнего уровня.

В свою очередь, МКБ уведомил о повышении ставок для широкого круга клиентов по закрытым рублевым вкладам, включая предложения для пенсионеров, на периоды 6 и 12 месяцев. Увеличение составило от 0,2 до 0,8 процентных пункта, и новые ставки варьируются в диапазоне от 10,4% до 15,7%.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, начиная с 16 октября, максимальная процентная ставка по долгосрочным депозитным программам (сроком от полугода до полутора лет) достигнет 15% годовых, а по краткосрочным (на 3 месяца) – 16% годовых.

Представители банков объясняют данные корректировки намерением поддержать выгодные условия для вкладчиков, оформивших депозиты под высокие проценты в начале текущего года. Несмотря на снижение ключевой ставки, банки по-прежнему предлагают привлекательные условия по депозитным продуктам.

Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, подчеркнул, что клиенты демонстрируют устойчивую тенденцию к накоплению средств, что подтверждается ростом портфеля как в сентябре, так и в октябре. Предполагается, что данная тенденция сохранится до конца текущего года.

По оценкам банка, после незначительного снижения темпов роста в августе, приток сбережений в сентябре ускорился. Главным драйвером роста стали рублевые срочные вклады. По прогнозам, к концу года объем рынка сбережений в России увеличится на 15%, достигнув отметки в 66,2 триллиона рублей, а портфель рублевых пассивов вырастет на 17%, составив 62,8 триллиона рублей. В следующем году прогнозируется дальнейший уверенный рост сбережений граждан России.