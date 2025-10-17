Новосибирск похвалили за увеличение объема переработки мусора

ВЭБ.РФ формирует Индекса качества жизни — 2025. Аналитики компании отметили, что Новосибирск демонстрирует позитивную динамику по ряду групп показателей, в том числе по экологии.

— Первые массивы данных Новосибирска позитивны как по группе факторов «Экология», так и по ряду смежных направлений. Весомые, на уровне 20–30%, приросты как по площади зеленых территорий в черте города (парки, скверы, благоустройство вдоль транспортных артерий), так и по объемам переработки ТКО. Свой вклад вносит и увеличение доли перевозок электротранспортом, например, число поездок на троллейбусах выросло примерно на 23%, — пояснил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

Стоит отметить, что в Новосибирске действительно идет большая работа по развитию зеленых зон. В 2025 году в городе планировали провести благоустройство на 170 объектах. Среди крупнейших из них парк «Чемской берег», сквер имени Ю.Ф. Бугакова, а также сквер на улице Демакова. На реализацию региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области выделено более 2,2 миллиарда рублей, включая 1 миллиард из федерального бюджета и свыше 1,2 миллиарда — из областного.

Что касается транспорта, то на сегодняшний день на всех маршрутах в Новосибирской области на муниципальной и районной сети работают 2870 единиц техники. С учетом новых приобретений за последние три года, ее износ составляет 65%. К 2030 году по нормативу область должна довести показатель износа до 85%. Сейчас мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы. В целом за 5 лет доля муниципального транспорта в общей перевозке пассажиров в Новосибирске выросла с 30% до 58%.

Что касается похвалы за рост переработки ТКО, то этот критерий вызывает сомнения. В регионе так и не стартовали две концессии по строительству мусоросортировочных полигонов ТКО, где планировалось перерабатывать отходы. Регионального оператора — АО «Спецавтохозяйство», который курирует «мусорный рынок» — передают из ведения города в область. При этом в 2025 году с рынка региона ушла компания, которая занималась раздельным сбором отходов и их переработкой — ГК «Тайгер-Сибирь». В октябре Экоцентр Prozero и кураторы акции «Зеленая белка» заявили о приостановке приема на переработку тары и упаковки из полипропилена (5РР мягкий и 5РР твёрдый). Координаторы экологических проектов, в рамках которых проводится прием у населения сортированных отходов, объясняли Infopro54, что полипропилен — это большая доля из всего, что сдается. Участники рынка говорят о кризисе РСО в регионе.

Впрочем, в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» (САХ) редакции сообщили, что в настоящее в Новосибирске обслуживается 4322 контейнера раздельного сбора отходов. Регоператор не видит проблем на рынке РСО.

Новый рейтинг Новосибирска по Индексу качества жизни — 2025 будет известен в декабре. По данным ВЭБ.РФ, в этом году оцениваются 270 городов. Для сравнения, в 2024 году 250, в 2023 — 218. В 2025 году аналитики также оценивают города по группе факторов «Семья», расширился инструментарий оценки социальных эффектов и цифрового моделирования.

Напомним, в 2024 году Новосибирск максимальное количество баллов Новосибирск получил в категории «Образование» 63,6 (средний балл по городам России — 59). На втором месте «Здоровье» — 61 (55), на третьем «Проведение свободного времени» — 59 (55). Судя по индексу, самые серьезные проблемы у Новосибирска в 2024 году были с «Мобильностью» — 48 (51), «Общественной активностью и правами граждан» — 50 (48), а также «Благоустройством» — 51 (51).

Индекс ВЭБ.РФ является частью методики оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства. В Новосибирске реализуется 16 проектов ГЧП, более 50% из них — муниципальные с общим объемом вложений 7 млрд рублей. Причем 95% инвестиций — частные. В рейтинге Наццентра ГЧП по итогам 2024 года Новосибирск занял 6-е место.

Ранее редакция сообщала о том, что в отставку ушел министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Не исключено, что это связано со срывом сроков реализации концессионных и ГЧП-проектов в регионе.