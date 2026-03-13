Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей назначен главой Новосибирской митрополии назначен е

На заседании Священного Синода, 12 ноября, постановили, что главой Новосибирской митрополии будет епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

— Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму постановили быть главой Рязанской митрополии, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды, — уточняется в сообщении.

Епископ Варфоломей родился 26 февраля 1975 года в городе Струнино, Владимирская область. В младенчестве был крещен. С детства посещал богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В 1990 году начал алтарно-клиросное служение при храме Преображения Господня в Струнино.

Окончив школу в 1992 году, поступил в Московскую духовную семинарию. В период с 1993 по 1995 годы служил в Вооруженных силах РФ.

В 2002 году окончил Московскую духовную академию, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Христианская этика межличностного общения». После этого был направлен в Саратовскую православную духовную семинарию, где начал преподавать.

24 июня 2004 года епископ Саратовский и Вольский Лонгин постриг его в монашество с именем Варфоломей в честь апостола Варфоломея.

27 июня того же года Варфоломея рукоположили в сан иеродиакона, а 4 июля — в сан иеромонаха. 19 апреля 2009 года он был возведен в сан игумена.

В 2016 году окончил Саратовский государственный университет имени Чернышевского по специальности «Теология». 29 марта 2022 года возведен в сан архимандрита.

Преосвященный митрополит Новосибирский и Бердский Никодим был главой Новосибирской митрополии с декабря 2018 года. На этот пост он был переведен из Челябинской епархии.

