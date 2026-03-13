«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

В России на начало марта 2026 года уже 53 продукта с искусственным интеллектом были зарегистрированы как медицинские изделия. Годом ранее было 39. Медучреждениям рекомендовано внедрять ИИ в свою работу, и они это делают, даже если не видят особо выдающихся результатов.

В Новосибирске состоялась встреча врачей, разработчиков медицинских программ с ИИ и юристов. Они обсуждали проблемы, связанные с нейросетями, которые ставят диагнозы, ведут медицинскую документацию и считаются чуть ли не возможной заменой настоящим докторам. Журналист Infopro54 стал одним из участников встречи. Записи всех выступлений есть в распоряжении редакции. Разговор на тему «Искусственный интеллект в белом халате: помощник или конкурент?» открыл врач-нейрохирург НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, начальник научно-исследовательского отдела, доктор медицинских наук Сергей Мишинов. В своем выступлении он привел показательные примеры из практики института травматологии и ортопедии, в частности проекты, связанные с компьютерным зрением: когда ИИ распознает на МСКТ-снимках те или иные патологии.

— На сегодняшний момент таких продуктов с ИИ в целом произведено и зарегистрировано в России 53. Казалось бы, ничего себе, какой прорыв, да? Мы активно выбираем продукты, которые нам интересны по нашей специальности, и тестируем их. И вот мы протестировали одно из таких решений, оно связано с распознаванием перелома позвоночника на МСКТ-снимках. Результаты у нас получились примерно 50 на 50. В 47 случаях (47,9 %) нейронная сеть абсолютно правильно все распознала. В остальных случаях была погрешность. Для нас, как для учреждения с очень высоким уровнем компетенции, такие результаты не совсем подходят. Может ли здесь нейронная сеть заменить врача? Ну, наверное, пока нет, — говорит Сергей Мишинов.

Другой пример из практики НИИТО — реконструкция кости черепа, которая предполагает создание индивидуального имплантата. Чтобы автоматизировать отрисовку этих уникальных пластин под конкретного пациента, задачу поставили нейросети. И в принципе, объясняет врач-нейрохирург, все получилось неплохо, но пока ИИ нельзя назвать даже помощником.

— Мы пока нейросети не доверяем отрисовывать имплантат полностью, и все, что сделано ею, тщательно перепроверяем. С научной позиции мы понимаем, что такой подход может работать и получаемые результаты очень хорошие. Но прежде чем что-то выходит в широкую практику, методика должна быть протестирована многими центрами, многими людьми, — говорит Сергей Мишинов.

Эксперты подчеркивают: чем проще задача, тем лучше справляется искусственный интеллект. Чем задача сложнее, тем сложнее добиться от ИИ нужного результата: начинаются погрешности, искусственный интеллект чаще спорит, выдает не нужный результат, а «галлюцинации».

— По сути, если мы говорим про практику на сегодняшний день, искусственный интеллект подойдет тогда, когда, например, у нас на местах мало компетенций. Например, известная компания производит одно из «коробочных» решений для фельдшерских пунктов: фельдшер открывает ноутбук, в котором крутится какая-то нейросетка обученная, и вводит симптомы. У человека, скажем, периодически болит или кружится голова. ИИ выдает фельдшеру несколько диагнозов, наиболее очевидных, которые у этого пациента могут быть. Это может помочь в маршрутизации: быстро решить, куда направить больного. Но когда мы говорим о каком-то профильном стационаре, институтской клинике или медцентре, там врачу не нужна помощь компьютера, чтобы поставить диагноз, — сказал в своем выступлении врач-нейрохирург НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, начальник научно-исследовательского отдела, доктор медицинских наук Сергей Мишинов.

Разработчики продуктов и систем с искусственным интеллектом в своих выступлениях и презентациях всегда приводят данные о том, как ИИ все ускоряет: быстрее прочитывает медицинскую документацию, быстрее обрабатывает данные исследований и быстрее выдает ответ. Медики согласны с тем, что такое ускорение выглядит безусловным преимуществом. Но на практике это пока не особо разгружает врачей. Потому что им нужно проверять и перепроверять заключения ИИ, так как ответственность за точность диагноза и правильность лечения лежит именно на враче. Участники новосибирской встречи, посвященной «нейросетям в белых халатах», несколько раз спрашивали выступавших о том, кто будет отвечать, если используемая нейросеть ошибется, а цена ошибки окажется очень высокой. Ответ юристов: с ИИ и с разработчиков программ спросить не получится.

— Если врач использовал искусственный интеллект и результат был неудовлетворительный, то возмещать ущерб, на наш взгляд, будет все-таки клиника, то есть то медицинское учреждение, которое врач представляет. Почему? Потому что с точки зрения юриспруденции — это компьютерная программа, совокупность компьютерных программ. И, соответственно, чтобы врач использовал ее в своей практике, наверное, клиника должна закрепить эту программу, должна ввести ее какими-то локальными нормативными актами, чтобы врач действительно мог пользоваться. Искусственный интеллект не является субъектом права. Он не отвечает за свои действия. Надо понимать, что само понятие искусственного интеллекта в медицине только-только появилось. И правовые вопросы, связанные с его использованием, еще не урегулированы. Медики справедливо называют ситуацию правовой ямой, — говорит юрист, заместитель директора Новосибирского юридического института (филиал) ТГУ Ярослав Малянов.

По мнению врачей и ученых, темпы внедрения программ с ИИ в работу медицинских учреждений будут нарастать не только потому, что это тот самый прогресс, который не остановить, но еще и потому, что у этого внедрения есть выгодоприобретатели. ИИ-сервисы, платформы для поддержки принятия врачебных решений, системы электронных медицинских карт с поддержкой ИИ и так далее — все это стоит немалых денег.

Ранее редакция рассказывала, что врачи новосибирских больниц и поликлиники теперь будут проводить повторные приемы пациентов в MAX.