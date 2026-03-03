Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби

Администрация города Обь объявила о кадровых изменениях. Заместителем главы муниципалитета и начальником контрольно-правового управления назначен Денис Ференец, ранее занимавший должность прокурора Новосибирска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Оби Сергей Синяев.

Ференцу предстоит работать на муниципальной службе после перерыва, связанного с уголовным преследованием. В 2020 году Ференец был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в причастности к фальсификации уголовного дела. Согласно материалам следствия, речь шла о событиях 2017 года, когда экс-прокурор, по версии обвинения, способствовал фабрикации дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой.

Судебное разбирательство завершилось приговором к 2,5 годам лишения свободы. Однако в 2024 году Денис Ференец был освобожден от наказания: суд принял решение прекратить дело в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Теперь бывший сотрудник надзорного ведомства продолжит карьеру на муниципальной службе в соседнем с Новосибирском городе.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверит Хилокский микрорайон из-за опасных биологических отходов.