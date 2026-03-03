Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Он назначен начальником контрольно-правового управления муниципалитета

Администрация города Обь объявила о кадровых изменениях. Заместителем главы муниципалитета и начальником контрольно-правового управления назначен Денис Ференец, ранее занимавший должность прокурора Новосибирска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Оби Сергей Синяев.

Денис Ференц

Ференцу предстоит работать на муниципальной службе после перерыва, связанного с уголовным преследованием. В 2020 году Ференец был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в причастности к фальсификации уголовного дела. Согласно материалам следствия, речь шла о событиях 2017 года, когда экс-прокурор, по версии обвинения, способствовал фабрикации дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой.

Судебное разбирательство завершилось приговором к 2,5 годам лишения свободы. Однако в 2024 году Денис Ференец был освобожден от наказания: суд принял решение прекратить дело в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Теперь бывший сотрудник надзорного ведомства продолжит карьеру на муниципальной службе в соседнем с Новосибирском городе.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверит Хилокский микрорайон из-за опасных биологических отходов.

Базовая иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Алиса, фото внутри- скриншот с сайта администрации города Обь

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : назначение Денис Ференец

197
0
0
Предыдущая статья
Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области
Следующая статья
О ситуации на Черном море после разлива мазута рассказала новосибирский волонтер

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Автор: Юлия Данилова

В феврале сотрудники Новосибирской таможни передали в территориальные органы Минобороны России оборудование, которое было изъято за нарушение таможенного законодательства в аэропорту Толмачево.

— Пассажиры пытались провезти под видом товаров для личного пользования коммерческие партии продукции, — пояснили в таможне.

Читать полностью

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении кассационной жалобы, касающейся скандального долгостроя — ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина. Это постановление ставит точку в длительном судебном споре между городскими властями и пайщиками объекта.

История одного из самых известных новосибирских долгостроев началась более 20 лет назад. В октябре 2001 года мэрия подписала договор аренды земельного участка с ООО «Проектная компания «Подсолнух» и предпринимателем Александром Костыриным. Планировалось, что новое здание станет второй очередью успешно работающего по соседству торгового центра. Однако стройка остановилась более десяти лет назад, и с тех пор объект, готовый, по разным данным, на 74%, так и не был введен в эксплуатацию.

Читать полностью

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

Читать полностью

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Автор: Юлия Данилова

Депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ поступили в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что пошлины в размере 5 тысяч рублей были установлены еще в 2014 году и с тех пор не индексировались. Они зачисляются в муниципальные бюджеты. Депутаты предложили повысить пошлины до 10 тысяч рублей.

Читать полностью

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Власть

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби

Бизнес Власть Недвижимость

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Общество

Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Общество

По четвертому мосту в Новосибирске проехало более 1,2 млн автомобилей

Общество

Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Авто Общество

«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы

Бизнес Общество

«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Общество

Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

Общество

Весна пришла: в Новосибирске резко потеплеет, а потом похолодает

Бизнес Власть

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Общество

Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Власть Право&Порядок

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Бизнес Рынки

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Бизнес

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Авто

Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Общество Туризм

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности