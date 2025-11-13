«Замахнулись на микробизнес»: Игорь Салов прокомментировал корректировки в налоговом законодательстве

Председатель областного отделения «Опоры России» Игорь Салов уверен, что увеличивать налогооблагаемую базу можно за счет роста количества предпринимателей, а не повышения налогов, убивающих бизнес:

— Мне очень нравится тема VI Новосибирского налогового форума «Баланс соблюдения интересов государства и бизнеса при достижении целей налоговых изменений», который прошел в Новосибирске. Однако если с балансом нам более или менее понятно, мы понимаем, чего хотят добиться власти, хотя относимся к этому довольно скептически, так как полагаем, что они идут не туда и не с тем. А вот по целям вообще ничего не понятно.

Если мы говорим об увеличении расходной части бюджета всех уровней, то первое желание власть предержащих (и законодателей тоже) — увеличить налогооблагаемую базу. А кто им сказал, что это можно сделать только повышением налогов и ставок? Нужно развивать бизнес, в том числе тяжелую и обрабатывающую промышленность, увеличивать количество субъектов малого и среднего предпринимательства. При разговоре один на один представители власти во всех структурах все это понимают. У нас нет разногласий и вопросов по поводу общих целей, задач и подходов. Но как только они уходят в свои кабинеты, там что-то происходит. Это либо профессиональная деформация, либо неправильно выстроенная стратегия работы органов власти с бизнесом.

Сейчас мы с большой тревогой наблюдаем за очередным изменением в налоговом законодательстве. 18 ноября во втором чтении Госдума будет рассматривать один из вариантов увеличения налогов. Ключевой нюанс — законодатели замахиваются уже и на микробизнес.

У нас, как предпринимательского сообщества, есть конкретное предложение. Бизнес готов честно работать и «в белую» платить налоги, если его рентабельность составляет хотя бы 10%. В этом есть хоть какой-то смысл. Если она снижается, то работать только ради уплаты налогов, выплат зарплат и кредитов — нецелесообразно. Предприниматель невольно начинает рассуждать: благодаря его работе гарантированно получает доходы бюджет, банк, который обслуживает его бизнес, и т.д. То есть зарабатывают все, а доходы бизнеса падают.

Посчитав последствия нового ужесточения налогового законодательства, «Опора России» направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину за подписью президента организации Александра Калинина. По экспертным оценкам, снижение порога по УСН, с превышения которого уплачивается НДС, с 60 до 20 млн рублей затронет около 320 тысяч налогоплательщиков. Одновременно предприниматели продолжат уплачивать налог в связи с применением УСН по ставке 6%, если объектом налогообложения являются доходы, и 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. В результате плательщики УСН, выбравшие объектом налогообложения доходы, будут уплачивать 11-процентный оборотный налог. Такая налоговая нагрузка существенно превышает среднюю налоговую нагрузку у крупных компаний.

В итоге в результате действий и предложений Минфина Российской Федерации доходы малого и микробизнеса уменьшаются в пять раз! Вы считаете, это нормально? Я уверен, что нет! А если учесть, что в микробизнесе обычно заняты члены семьи предпринимателей, и он является источником доходов всей семьи, то это может привести к серьезным социально-экономическим последствиям.

