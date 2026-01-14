Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Из новосибирских магазинов после решения суда исчезли книги писателя Бакмана

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В официальных списках «запрещенки» его произведений пока нет

В книжных магазинах Новосибирска приостановлена продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана. Первыми еще в декабре перестали продавать его книги магазины сети «Читай-город», в январе примеру последовали и другие торговые точки. Три произведения Бакмана также перестали выдавать некоторые библиотеки, а сервис «Литрес» сделал недоступными их онлайн- и аудиоверсии. При этом на электронных торговых площадках книги продаются, но на них выставлены очень странные цены. Infopro54 рассказывает, что это значит.

История началась с судебного процесса в Чите. 22 декабря 2025 года суд вынес решение по административному делу в отношении ООО «Грамота» — владельца сети «Читай-город»: компании был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей по протоколу о пропаганде ЛГБТ*. Согласно материалам дела, 5 и 6 октября два человека с одинаковой фамилией купили в розничном магазине некие книги, потом обнаружили в них признаки пропаганды и передали в УФСБ по Забайкальскому краю для проверки. Были проведены экспертные исследования (лингвистическое, культурологическое и текстологическое), и в итоге привлеченный эксперт пришел к выводу, что в перечисленной литературе содержатся признаки идей, связанных с указанной пропагандой. В опубликованном постановлении суда скрыты данные о названиях и авторе (авторах) книг, в которых нашли эту пропаганду, и магазина, где они были куплены. Читинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о книгах шведского писателя Фредрика Бакмана. 25 декабря издательство «Синдбад», которое выпускает произведения этого автора, заявило, что «по независящим от издательства причинам» продажа трилогии Бакмана «Медвежий угол» временно приостановлена.

В новосибирских магазинах книг указанной трилогии сейчас нет. Продавцы на вопросы покупателей отвечают традиционно и без подробностей: «книги временно не продаются», «официальных писем и разъяснений не было, пока убрали на всякий случай».

Интересно, как в случае с произведениями Бакмана сейчас поступают на маркетплейсах. Когда в ноябре прошлого года с продаж снимали роман Стивена Кинга «Оно», на онлайн-площадках он тоже исчез. А бакмановская трилогия на некоторых интернет-ресурсах в наличии есть, но цены указаны в десятки раз больше, чем были еще несколько недель назад. Например, одна книга стоит более 27 тысяч рублей, в другом месте — около 10 тысяч рублей (подтверждающие скриншоты есть в распоряжении редакции). Эксперты говорят, что дело здесь вовсе не в повышенном спросе и даже не в желании продавцов заработать.

— Тут все проще: это вопрос алгоритмов. Если продавец убирает товар из продажи, то его рейтинг, и соответственно, показ в ленте падает. И он оставляет карточку товара, не собираясь товар продавать. В данном случае, если какой-то книжки сейчас нет у продавца, он не пишет, что её нет в наличии. Он просто ставит такую цену, по которой её никто не купит. Если же кто-то вдруг захочет купить роман Бакмана за, допустим, 50 тысяч рублей, то продавец просто пишет ему: «товар закончился» и отменяет заказ, делая возврат, — рассказал Infopro54 представитель книготорговой компании.

Напомним, в настоящее время книжные магазины и библиотеки должны регулярно сверяться со списками запрещенной литературы, которые ведут несколько федеральных структур. Многие, боясь судов и штрафов, убирают «все сомнительное», даже если у него еще нет статуса «запрещенки».

Ранее редакция рассказывала, что происходит с книжными офлайн-магазинами, и почему представители отрасли называют происходящее вымиранием.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : список запрещенных книг книжные магазины книги

134
0
0
Предыдущая статья
«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов
Следующая статья
Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Автор: Оксана Мочалова

В ближайшие сутки Новосибирскую область ожидает резкое понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до экстремальных отметок в -30–35℃, а в отдельных районах — до -40℃ и ниже.

По данным синоптиков, столь суровые погодные условия в регионе сохранятся примерно до 20 января. Аналогичное похолодание прогнозируется и в соседних областях — Омской и Кемеровской областях.

Читать полностью

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в январе 2025 года малый бизнес стал активно возвращаться к наличке. При оплате товаров и услуг в большинстве точек по-прежнему можно выбрать способ оплаты, но просьбы о наличном расчете звучат все чаще, а некоторые предприниматели от безнала решили отказаться совсем. Infopro54 поговорил о происходящем с представителями сектора МСП и их клиентами.

Несмотря на официальные отчеты банков о росте доли безналичных платежей, малый бизнес всегда наличку приветствовал. Наблюдаемый сейчас рост интереса к наличным деньгам связан с изменениями в налогообложении. С 1 января 2026 года в России введен налог на добавленную стоимость (НДС) для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. Ранее, с 2006 года, эти услуги были освобождены от налога. Теперь они будут облагаться стандартной ставкой НДС в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Это означает, что банки будут обязаны начислять НДС на свою комиссию, которую они взимают с бизнеса за эти услуги. В результате итоговая стоимость комиссии для предпринимателей тоже растет — участники рынка говорят о росте в среднем на 0,5%.

Читать полностью

Два театра Новосибирска ярко закрыли гештальт по Есенину

Отдельный итог театрального 2025-го – фундаментальная проработка темы Сергея Есенина. Два значимых театра Новосибирска весомо высказались. Каждый по-своему. Теперь есенинская тема не то чтобы проработана и исчерпана, но у одиозного шоу «Женщины Есенина» появились аппетитные альтернативы.

Первым был академический молодёжный театр «Глобус», опробовавший на материале свою новую камерную сцену. Ещё более камерную, чем малая — этакую шкатулку видений. А вскоре, с минимальным зазором тему подхватил Музыкальный театр.

Читать полностью

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

В первые дни 2026 года новосибирцы узнали о шокирующей истории, произошедшей в одной из школ города: четвероклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета. Самое жуткое здесь — возраст участников: учащиеся младших классов уже так же травят своих одноклассников, как и подростки. Почему возрастная граница буллинга снижается и как этому противодействовать, прокомментировала декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Ольга Олеговна отмечает: такие случаи становятся не единичными, и у подобного явления имеется множество факторов. Психолог выделяет их пять:

Читать полностью

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Сибирская генерирующая компания в Новосибирске готовится к усиленной работе из-за грядущих крещенских морозов. Синоптики предупреждают, что с 13 января температура опустится до -27…-31 градуса.

Чтобы зимой в домах было тепло, энергетики заранее повышают температуру в теплосетях.

Читать полностью

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Общество

Из новосибирских магазинов после решения суда исчезли книги писателя Бакмана

Бизнес Общество Финансы

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Культура Общество

Два театра Новосибирска ярко закрыли гештальт по Есенину

Культура Общество

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

Право&Порядок

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Медицина

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Общество

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Общество Право&Порядок

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Общество

Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Общество

В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Бизнес Власть

В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Общество

Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

Культура Общество

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Бизнес Отставки и назначения

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Бизнес ПроБизнес

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

Право&Порядок

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Власть Общество

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности