Из новосибирских магазинов после решения суда исчезли книги писателя Бакмана

В книжных магазинах Новосибирска приостановлена продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана. Первыми еще в декабре перестали продавать его книги магазины сети «Читай-город», в январе примеру последовали и другие торговые точки. Три произведения Бакмана также перестали выдавать некоторые библиотеки, а сервис «Литрес» сделал недоступными их онлайн- и аудиоверсии. При этом на электронных торговых площадках книги продаются, но на них выставлены очень странные цены. Infopro54 рассказывает, что это значит.

История началась с судебного процесса в Чите. 22 декабря 2025 года суд вынес решение по административному делу в отношении ООО «Грамота» — владельца сети «Читай-город»: компании был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей по протоколу о пропаганде ЛГБТ*. Согласно материалам дела, 5 и 6 октября два человека с одинаковой фамилией купили в розничном магазине некие книги, потом обнаружили в них признаки пропаганды и передали в УФСБ по Забайкальскому краю для проверки. Были проведены экспертные исследования (лингвистическое, культурологическое и текстологическое), и в итоге привлеченный эксперт пришел к выводу, что в перечисленной литературе содержатся признаки идей, связанных с указанной пропагандой. В опубликованном постановлении суда скрыты данные о названиях и авторе (авторах) книг, в которых нашли эту пропаганду, и магазина, где они были куплены. Читинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о книгах шведского писателя Фредрика Бакмана. 25 декабря издательство «Синдбад», которое выпускает произведения этого автора, заявило, что «по независящим от издательства причинам» продажа трилогии Бакмана «Медвежий угол» временно приостановлена.

В новосибирских магазинах книг указанной трилогии сейчас нет. Продавцы на вопросы покупателей отвечают традиционно и без подробностей: «книги временно не продаются», «официальных писем и разъяснений не было, пока убрали на всякий случай».

Интересно, как в случае с произведениями Бакмана сейчас поступают на маркетплейсах. Когда в ноябре прошлого года с продаж снимали роман Стивена Кинга «Оно», на онлайн-площадках он тоже исчез. А бакмановская трилогия на некоторых интернет-ресурсах в наличии есть, но цены указаны в десятки раз больше, чем были еще несколько недель назад. Например, одна книга стоит более 27 тысяч рублей, в другом месте — около 10 тысяч рублей (подтверждающие скриншоты есть в распоряжении редакции). Эксперты говорят, что дело здесь вовсе не в повышенном спросе и даже не в желании продавцов заработать.

— Тут все проще: это вопрос алгоритмов. Если продавец убирает товар из продажи, то его рейтинг, и соответственно, показ в ленте падает. И он оставляет карточку товара, не собираясь товар продавать. В данном случае, если какой-то книжки сейчас нет у продавца, он не пишет, что её нет в наличии. Он просто ставит такую цену, по которой её никто не купит. Если же кто-то вдруг захочет купить роман Бакмана за, допустим, 50 тысяч рублей, то продавец просто пишет ему: «товар закончился» и отменяет заказ, делая возврат, — рассказал Infopro54 представитель книготорговой компании.

Напомним, в настоящее время книжные магазины и библиотеки должны регулярно сверяться со списками запрещенной литературы, которые ведут несколько федеральных структур. Многие, боясь судов и штрафов, убирают «все сомнительное», даже если у него еще нет статуса «запрещенки».

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.