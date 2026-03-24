Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Ситуацию с возможным введением ограничений на участки, где можно будет реализовывать проекты КРТ — от пяти гектаров, оценивают застройщики. Депутат регионального парламента, гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков уверен, что новые ограничения могут почти полностью остановить жилищное строительство в Новосибирске.

— Последние два года заключение договора КРТ является фактически единственной возможностью получить разрешение на строительство жилья. Формат КРТ позволяет перераспределять социальную нагрузку на застройщиков, а в конечном счете — на покупателей жилья. Так и получилось, что сейчас даже для строительства на участке менее гектара нужно заключать договор КРТ, — напоминает собеседник редакции.

По его словам, участков под застройку площадью пять гектаров и больше в городе единицы.

— Если инициатива о минимальном размере участка под КРТ будет реализована, объемы строительства в Новосибирске резко упадут, что крайне негативно скажется на экономике региона, — добавляет Поляков.

Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков отмечает: прокуратура объясняет инициативу увеличить минимальный размер участка для реализации проекта КРТ до пяти гектаров тем, что на этой площадке можно будет «посадить» не только дом, но и объект социальной инфраструктуры: детский сад, школа на 400 мест. То есть это продолжение работы с темой социальных взносов застройщиков.

По его словам, этот вопрос нужно изучать очень тщательно. С одной стороны, банки уже научились оценивать проекты и застройщиков — и не будут работать с рискованными заемщиками. Они не станут выделять деньги на объект, если не верят в компанию. С другой — собеседник редакции не исключает, что при принятии этого норматива небольшие строительные компании покинут региональный рынок, так как не потянут новые требования.

— Местным компаниям придется консолидироваться и брать пятигектарный участок на двух-трех человек. То есть к условно сильной компании могут присоединиться две «пристяжные лошади», собственники которых хорошо знают и понимают друг друга. Это неплохо в условиях наступления на регионы федерального строительного бизнеса. Но здесь тоже много нюансов. А если присоединенные не будут платить за соцобъекты, то что делать остальным партнерам, которые реализуют свои проекты? — рассуждает Мартыненков.

При этом девелопер отмечает, что социальный взнос в рамках КРТ действует для всех застройщиков, ставя всех игроков рынка в равные условия. Отменять его никто не планирует, а другого механизма строительства на территории Новосибирска сегодня нет.

Напомним, прокуратура Новосибирской области настаивает на установлении на территории Новосибирска минимальной площади земельного участка, который может быть использован под комплексное развитие территории (КРТ) — от пяти гектаров. Речь идет о проектах, реализуемых по инициативе правообладателя. Сегодня под потенциальный норматив попадают всего девять участков КРТ в городе.

В Красноярске аналогичный норматив депутаты приняли осенью 2025 года. Соответствующие изменения была внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В мэрии города заявили, что это позволит окончательно уйти от точечной застройки и сделать акцент на строительство микрорайонами.