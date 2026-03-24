Yandex Zen RuTube
Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Автор: Юлия Данилова

Эксперты также прогнозируют падение объемов жилищного строительства

Ситуацию с возможным введением ограничений на участки, где можно будет реализовывать проекты КРТ — от пяти гектаров, оценивают застройщики. Депутат регионального парламента, гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков уверен, что новые ограничения могут почти полностью остановить жилищное строительство в Новосибирске.

— Последние два года заключение договора КРТ является фактически единственной возможностью получить разрешение на строительство жилья. Формат КРТ позволяет перераспределять социальную нагрузку на застройщиков, а в конечном счете — на покупателей жилья. Так и получилось, что сейчас даже для строительства на участке менее гектара нужно заключать договор КРТ, — напоминает собеседник редакции.

По его словам, участков под застройку площадью пять гектаров и больше в городе единицы.

— Если инициатива о минимальном размере участка под КРТ будет реализована, объемы строительства в Новосибирске резко упадут, что крайне негативно скажется на экономике региона, — добавляет Поляков.

Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков отмечает: прокуратура объясняет инициативу увеличить минимальный размер участка для реализации проекта КРТ до пяти гектаров тем, что на этой площадке можно будет «посадить» не только дом, но и объект социальной инфраструктуры: детский сад, школа на 400 мест. То есть это продолжение работы с темой социальных взносов застройщиков.

По его словам, этот вопрос нужно изучать очень тщательно. С одной стороны, банки уже научились оценивать проекты и застройщиков — и не будут работать с рискованными заемщиками. Они не станут выделять деньги на объект, если не верят в компанию. С другой — собеседник редакции не исключает, что при принятии этого норматива небольшие строительные компании покинут региональный рынок, так как не потянут новые требования.

— Местным компаниям придется консолидироваться и брать пятигектарный участок на двух-трех человек. То есть к условно сильной компании могут присоединиться две «пристяжные лошади», собственники которых хорошо знают и понимают друг друга. Это неплохо в условиях наступления на регионы федерального строительного бизнеса. Но здесь тоже много нюансов. А если присоединенные не будут платить за соцобъекты, то что делать остальным партнерам, которые реализуют свои проекты? — рассуждает Мартыненков.

При этом девелопер отмечает, что социальный взнос в рамках КРТ действует для всех застройщиков, ставя всех игроков рынка в равные условия. Отменять его никто не планирует, а другого механизма строительства на территории Новосибирска сегодня нет.

Напомним, прокуратура Новосибирской области настаивает на установлении на территории Новосибирска минимальной площади земельного участка, который может быть использован под комплексное развитие территории (КРТ) — от пяти гектаров. Речь идет о проектах, реализуемых по инициативе правообладателя. Сегодня под потенциальный норматив попадают всего девять участков КРТ в городе.

В Красноярске аналогичный норматив депутаты приняли осенью 2025 года. Соответствующие изменения была внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В мэрии города заявили, что это позволит окончательно уйти от точечной застройки и сделать акцент на строительство микрорайонами.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Автор: Юлия Данилова

Объем регионального рекламного рынка Новосибирской области в 2025 году составил 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, он практически не изменился (+1%). Это соответствует общероссийскому тренду: суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего 2024 года всего лишь на 1%, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Для сравнения, омский рекламный рынок показал прирост в 10% до 1,14 млрд рублей. Красноярский сократился на 1% — до 1,5 млрд рублей.

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

По словам мэра города Максима Кудрявцева, одной из ключевых задач является устранение нелегальных автозаправочных станций. Обычно это автоматизированные модульные АЗС, которые осуществляют отпуск топлива без участия оператора. При их эксплуатации игнорируются нормы безопасности, касающиеся работы с легковоспламеняющимися веществами. Глава Новосибирска добавил, что вместе с прокуратурой, полицией и МЧС они прекращают функционирование подобных объектов, устанавливают их владельцев и привлекают к ответственности.

Отдел инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства систематически организует выездные проверки. По каждому выявленному факту в соответствующие инстанции направляются запросы о проведении надзорных мероприятий. В текущем, 2026 году, зафиксированы случаи продажи горючего через модульные АЗС, расположенные по адресам: улица Мясникова, 25/3 и улица Ударная, 42. Начато административное расследование, вынесено постановление об изъятии указанных объектов.

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

