Бывшего замглавы Краснообска отправили в колонию строгого режима

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации рабочего поселка Краснообск Евгению Коржову, отправив его в колонию строгого режима. Чиновника признали виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и получении взятки.

По версии следствия, Коржов пытался вымогать взятку у предпринимателя в размере 140 тысяч рублей. Следователи утверждают, что, нарушая федеральные законы в области закупок, он поручил своим сотрудникам и муниципальному казенному учреждению рабочего поселка «Дом культуры» заключать прямые договоры с физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на производство и установку декоративных изделий.

Евгений Коржов признан виновным и осужден к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 1,9 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности в органах местного самоуправления на пятилетний срок. В доход государства была конфискована сумма, равная стоимости полученной взятки (180 тысяч рублей). Приговор пока не вступил в законную силу.

Сотрудники УФСБ региона задержали Коржова с поличным в мае 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске директора стройфирмы осудили за хищение 90 млн рублей.