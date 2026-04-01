Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Право&Порядок

Бывшего замглавы Краснообска отправили в колонию строгого режима

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Экс-чиновник вымогал деньги у предпринимателя, нарушая закон о закупках

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации рабочего поселка Краснообск Евгению Коржову, отправив его в колонию строгого режима. Чиновника признали виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и получении взятки.

По версии следствия, Коржов пытался вымогать взятку у предпринимателя в размере 140 тысяч рублей. Следователи утверждают, что, нарушая федеральные законы в области закупок, он поручил своим сотрудникам и муниципальному казенному учреждению рабочего поселка «Дом культуры» заключать прямые договоры с физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на производство и установку декоративных изделий.

Евгений Коржов признан виновным и осужден к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 1,9 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности в органах местного самоуправления на пятилетний срок. В доход государства была конфискована сумма, равная стоимости полученной взятки (180 тысяч рублей). Приговор пока не вступил в законную силу.

Сотрудники УФСБ региона задержали Коржова с поличным в мае 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске директора стройфирмы осудили за хищение 90 млн рублей.

Источник фото: Управление Судебного департамента в НСО

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Евгений Коржов

15
0
0
Предыдущая статья
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – «Кредитная карта года»

В Новосибирской области снизили коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области снизиться на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко.

Он напомнил, что депутаты проводили несколько рабочих групп на которых обсуждалось неадекватное, по их мнению, повышение тарифа. На январской сессии было принято решение об обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Читать полностью

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Читать полностью

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

Читать полностью

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Автор: Юлия Данилова

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

Читать полностью

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

В 2026 году в Новосибирске запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: предполагается установка более 130 новых остановок. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 30 миллионов рублей.

Глава города Максим Кудрявцев подчеркнул, что опыт прошлого года, когда было обновлено свыше двухсот павильонов, показал позитивную реакцию горожан. По его словам, в этом году работа будет продолжена, и в Новосибирске появятся не менее 135 новых остановок.

Читать полностью

Своевременно выявить опасные болезни помогло новое оборудование по нацпроекту

В рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», запущенной в 2025 году, медицинские учреждения Новосибирской области пополнились почти полутора тысячами единиц современного медицинского оборудования. Городская поликлиника № 24 получила 17 новых аппаратов для отделения функциональной диагностики, включая приборы для холтеровского мониторинга ЭКГ и артериального давления, электрокардиографы, спирографы и электронейромиограф. Это оборудование критически важно для своевременной диагностики острых состояний и постоянного мониторинга состояния пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими и респираторными заболеваниями в условиях амбулаторного лечения.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что национальный проект позволил значительно модернизировать и расширить материально-техническую базу медицинских учреждений, обеспечив доступ к качественным обследованиям рядом с домом пациентов и своевременному выявлению патологий.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Право&Порядок

Бывшего замглавы Краснообска отправили в колонию строгого режима

Авто Власть Общество

В Новосибирской области снизили коэффициент ОСАГО

Бизнес Технологии

В «Кампусе Академпарка» начинается масштабное строительство

Бизнес

Строительство причалов на Оби затормозилось

Власть Город Общество

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

Бизнес Власть Общество

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Бизнес Власть

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Бизнес Общество

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Бизнес

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

Бизнес Общество

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Власть

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

Общество

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Бизнес

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Бизнес

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Власть

Своевременно выявить опасные болезни помогло новое оборудование по нацпроекту

Власть

Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

Общество

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Бизнес Власть

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности