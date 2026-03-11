Смотровую площадку в форме снежинки предлагают построить в Новосибирске

Потенциальный символ города

В парке «Арена» в Новосибирске предлагается построить новую смотровую площадку в форме снежинки. Проект разработали архитекторы Пётр Виноградов и Арсений Новиков. Виноградов сообщил, что вдохновлялся снежинками, логотипами хоккейного клуба «Сибирь» и аэропорта «Толмачёво», где символ зимы выполнен из самолётиков. Ранее архитектор принимал участие в создании стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

Проект представили на Строительной неделе в Новосибирске. «Снежинка» заинтересовала публику, включая гостей города.

— Все, с кем мы общались на выставке, сказали, что с большой долей вероятности площадку установят в парке рядом с хоккейным стадионом, — отметил эксперт изданию Горсайт.

Пётр Виноградов считает, что смотровая площадка «Снежный дозор» повысит узнаваемость территории и привлечёт туристов. Жители будут гордиться этим объектом.

Структура «Снежного дозора»

Её высота составит около 16 метров, диаметр — 42 метра. Количество ступенек и их ширина будут оптимальными для человека.

На площадке будут промежуточные круговые площадки для передвижения. Она станет местом для игр детей. Вход и выход возможны из шести точек.

— В какой-то степени это будет лабиринт, но с большим количеством входов и выходов. Дополнительно будем размещать бинокли, но установка скамеек на «Снежном Дозоре» не предусмотрена, так как лестницы очень широкие. Но, возможно, небольшие скамейки всё же установят, — рассказал архитектор.

На ступеньках и несущих конструкциях установят подсветку. В центре снежинки появится лифт для маломобильных посетителей, который поднимет их на предпоследнюю площадку. Для подъёма на самую верхнюю точку предусмотрен специальный подъёмник для колясок.

Дело за инвестором

Точные сроки реализации проекта неизвестны, так как это личная инициатива Петра Виноградова без договорённостей с заказчиком. Все вложения — личные средства архитектора и его команды.

— С нашей инициативой уже познакомился министр строительства Новосибирской области Николай Богомолов и главный архитектор города Иван Штурбабин. Сейчас проект, не считая несущих конструкций, почти готов с нашей стороны. Дальше — обсуждение его реализации, — отметил Пётр Виноградов.

Основные материалы: металлоконструкция и двухслойное закалённое стекло с возможностью нанесения рисунка для ограждения. Пол смотровой площадки — оцинкованные панели с электроподогревом для предотвращения наледи. В конструкциях предусмотрены водоотводы для выведения влаги.

