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Бизнес

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»

Автор: Юлия Данилова

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Основная тема мероприятия ― «Архитектура бизнеса для владельца»

В Новосибирске состоялась очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). На этот раз встреча носила образовательный характер. Эксперты рассказали владельцам и руководителям компаний, как правильно выстроить саму архитектуру бизнеса.

Основные составляющие успешного бизнеса

Традиционно мероприятие открыла сооснователь VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова. Она поздравила собравшихся с Днем российского предпринимательства, сразу подчеркнув высокий уровень компетентности представляемых на этой встрече экспертов, которые много лет формировали ландшафт сибирской экономики как настоящие архитекторы, применяя на практике свои лучшие наработки.

— Мне вспомнился яркий пример неверных управленческих решений. Когда грянул кризис 2008 года, предприниматели начали весной 2009 года спешно проводить оптимизацию. И многие, не обдумав решение, в первую очередь сократили свои отделы маркетинга. Но после нашей встречи за круглым столом с экспертами все поняли, что поторопились, так как без маркетинга нет грамотного движения вперед. И это всего лишь одна маленькая грань в бизнесе, но очень важная — пояснила Елена Потапова.

Сооснователь клуба предложила участникам клубного приема порассуждать, от чего зависит успех в бизнесе.

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»
Елена Потапова

— Сильная управленческая команда, потенциал роста, достаточный капитал, грамотное распределение бюджета, контроль расходов, финансовая стратегия, эффективные бизнес-процессы, внутренние стандарты, профессионализм, мотивация и слаженность сотрудников, благоприятная обстановка для работы, продукт с уникальными и качественными характеристиками, востребованными на рынке, маркетинговая стратегия, понимание динамики рынка, владение современными инструментами продвижения, конкуренция, экономика в стране и мире, кредитная политика. Этот список можно продолжить, — предложила она.

Несмотря на внушительный перечень, участники встречи добавили еще несколько базовых составляющих успеха: желание, идея, вера, везение и связи.

Управленческий консалтинг: как собственнику оставаться стратегом

В рамках образовательной части мероприятия управляющие партнеры консалтинговой компании «Аптайм» Татьяна Гребенкина и Анна Муравьева поделились наблюдениями о развитии собственников бизнеса. Они отметили, что системная работа с личными качествами владельца становится необходимым инструментом для принятия стратегических решений. Речь идет не о проверке компетенций, а о выявлении сильных и слабых сторон, которые влияют на масштабирование, передачу бизнеса или вход новых партнеров.

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»
Анна Муравьева

По словам экспертов, на определенном этапе развития компании цена управленческой ошибки возрастает настолько, что регулярная оценка собственных навыков становится обязательной практикой для любого руководителя. Отдельное внимание было уделено распределению ролей между собственниками и топ-менеджерами. Анна Муравьева подчеркнула, что частая причина внутренних конфликтов — отсутствие четко прописанных правил партнерства, зон ответственности и механизмов выхода из бизнеса.

Также обсуждалась необходимость выстраивания управленческой команды, способной принимать самостоятельные решения и сохранять стратегический фокус даже в отсутствие владельца. Завершающий блок был посвящен внутренним ценностям предпринимателей. Татьяна Гребенкина привела данные опроса, проведенного с участием 100 собственников: почти половина из них ставят на первое место бизнес и достижения, около трети — семью, остальные — саморазвитие. Эксперты отметили, что осознание собственных приоритетов помогает более осознанно управлять не только компанией, но и жизнью в целом.

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»
Татьяна Гребенкина

Цифровой маркетинг: почему SEO становится главным каналом

Маркетинговая часть встречи была представлена основателем студии Fedotov Studio («Федотов студио») Павлом Федотовым. Он обратил внимание на изменение структуры рекламных расходов: из-за роста стоимости контекстной и таргетированной рекламы долгосрочные стратегии, такие как SEO и работа с органическим трафиком, становятся все более востребованными. При этом результат в таких каналах достигается не сразу, но в перспективе окупается значительно выше.

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»
Павел Федотов

Отдельно обсуждалась задача управления ожиданиями клиентов до момента их первого обращения в компанию. Павел Федотов привел примеры, когда формирование критериев выбора через образовательный контент позволяет снизить зависимость от ценовой конкуренции и сократить маркетинговый бюджет. Эксперты сошлись во мнении, что комплексный подход, охватывающий все этапы взаимодействия с клиентом — от первого контакта до послепродажного сопровождения — становится стандартом для компаний, которые рассчитывают на устойчивый рост в текущих экономических условиях.

В завершение встречи по уже сложившейся традиции Константин Един, волонтер СВО, неустанно занимающийся формированием и доставкой помощи, вручил благодарственные письма от военных подразделений. Слова благодарности от бойцов прозвучали в адрес участников Клуба, которые многократно оказывали существенную поддержку СВО, своевременно откликаясь на адресные запросы с фронта.

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»
На фото: Константин Един, Сергей Назаров, Андрей Шипицын

Ранее редакция сообщала о том, что клуб промышленников VIP-club Новосибирска планирует активнее интегрироваться в городскую и областную повестку

 

Автор фото Николай Мелонов

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей бизнес-сообщество VIP-клуб VIP-club

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Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

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Новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции

Автор: Оксана Мочалова

Спрос на продукты с высоким содержанием белка в Новосибирске продолжает расти. По данным компании «Логика молока», за январь–март 2026 года жители города приобрели более 430 тонн творога и греческого йогурта. Лидерами рейтинга по объему потребления стали Москва (1 292 тонны) и Санкт-Петербург (856 тонн), Новосибирск занял третье место.

Одним из лидеров по темпам роста стал мягкий творог в баночке. За первый квартал спрос на этот продукт в Новосибирске увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 60%. Также в городе вырос спрос на прессованный творог (+18%) и греческий йогурт (+31%). Общероссийские показатели по этим категориям — 16% и 38% соответственно.

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Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов

Автор: Оксана Мочалова

С 22 июня 2026 года Вьетнам вводит предварительное заполнение электронной карты прибытия для всех иностранных туристов. Нововведение касается пассажиров, прилетающих через любые международные аэропорты страны, включая популярный у новосибирцев Нячанг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее электронная декларация Pre-Arrival Information (PAI) требовалась только для прибывающих через аэропорты Хошимина и Фукуока. Теперь же правило распространяется на все воздушные гавани Вьетнама.

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