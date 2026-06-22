От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»

В Новосибирске состоялась очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). На этот раз встреча носила образовательный характер. Эксперты рассказали владельцам и руководителям компаний, как правильно выстроить саму архитектуру бизнеса.

Основные составляющие успешного бизнеса

Традиционно мероприятие открыла сооснователь VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова. Она поздравила собравшихся с Днем российского предпринимательства, сразу подчеркнув высокий уровень компетентности представляемых на этой встрече экспертов, которые много лет формировали ландшафт сибирской экономики как настоящие архитекторы, применяя на практике свои лучшие наработки.

— Мне вспомнился яркий пример неверных управленческих решений. Когда грянул кризис 2008 года, предприниматели начали весной 2009 года спешно проводить оптимизацию. И многие, не обдумав решение, в первую очередь сократили свои отделы маркетинга. Но после нашей встречи за круглым столом с экспертами все поняли, что поторопились, так как без маркетинга нет грамотного движения вперед. И это всего лишь одна маленькая грань в бизнесе, но очень важная — пояснила Елена Потапова.

Сооснователь клуба предложила участникам клубного приема порассуждать, от чего зависит успех в бизнесе.

— Сильная управленческая команда, потенциал роста, достаточный капитал, грамотное распределение бюджета, контроль расходов, финансовая стратегия, эффективные бизнес-процессы, внутренние стандарты, профессионализм, мотивация и слаженность сотрудников, благоприятная обстановка для работы, продукт с уникальными и качественными характеристиками, востребованными на рынке, маркетинговая стратегия, понимание динамики рынка, владение современными инструментами продвижения, конкуренция, экономика в стране и мире, кредитная политика. Этот список можно продолжить, — предложила она.

Несмотря на внушительный перечень, участники встречи добавили еще несколько базовых составляющих успеха: желание, идея, вера, везение и связи.

Управленческий консалтинг: как собственнику оставаться стратегом

В рамках образовательной части мероприятия управляющие партнеры консалтинговой компании «Аптайм» Татьяна Гребенкина и Анна Муравьева поделились наблюдениями о развитии собственников бизнеса. Они отметили, что системная работа с личными качествами владельца становится необходимым инструментом для принятия стратегических решений. Речь идет не о проверке компетенций, а о выявлении сильных и слабых сторон, которые влияют на масштабирование, передачу бизнеса или вход новых партнеров.

По словам экспертов, на определенном этапе развития компании цена управленческой ошибки возрастает настолько, что регулярная оценка собственных навыков становится обязательной практикой для любого руководителя. Отдельное внимание было уделено распределению ролей между собственниками и топ-менеджерами. Анна Муравьева подчеркнула, что частая причина внутренних конфликтов — отсутствие четко прописанных правил партнерства, зон ответственности и механизмов выхода из бизнеса.

Также обсуждалась необходимость выстраивания управленческой команды, способной принимать самостоятельные решения и сохранять стратегический фокус даже в отсутствие владельца. Завершающий блок был посвящен внутренним ценностям предпринимателей. Татьяна Гребенкина привела данные опроса, проведенного с участием 100 собственников: почти половина из них ставят на первое место бизнес и достижения, около трети — семью, остальные — саморазвитие. Эксперты отметили, что осознание собственных приоритетов помогает более осознанно управлять не только компанией, но и жизнью в целом.

Цифровой маркетинг: почему SEO становится главным каналом

Маркетинговая часть встречи была представлена основателем студии Fedotov Studio («Федотов студио») Павлом Федотовым. Он обратил внимание на изменение структуры рекламных расходов: из-за роста стоимости контекстной и таргетированной рекламы долгосрочные стратегии, такие как SEO и работа с органическим трафиком, становятся все более востребованными. При этом результат в таких каналах достигается не сразу, но в перспективе окупается значительно выше.

Отдельно обсуждалась задача управления ожиданиями клиентов до момента их первого обращения в компанию. Павел Федотов привел примеры, когда формирование критериев выбора через образовательный контент позволяет снизить зависимость от ценовой конкуренции и сократить маркетинговый бюджет. Эксперты сошлись во мнении, что комплексный подход, охватывающий все этапы взаимодействия с клиентом — от первого контакта до послепродажного сопровождения — становится стандартом для компаний, которые рассчитывают на устойчивый рост в текущих экономических условиях.

В завершение встречи по уже сложившейся традиции Константин Един, волонтер СВО, неустанно занимающийся формированием и доставкой помощи, вручил благодарственные письма от военных подразделений. Слова благодарности от бойцов прозвучали в адрес участников Клуба, которые многократно оказывали существенную поддержку СВО, своевременно откликаясь на адресные запросы с фронта.

Ранее редакция сообщала о том, что клуб промышленников VIP-club Новосибирска планирует активнее интегрироваться в городскую и областную повестку.