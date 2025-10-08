«Герои НовоСибири» изучили основы научно-технологической политики

Участники проекта изучили основы государственной научно-технологической политики, обсудили пути реализации национальной цели технологического лидерства, особенности региональной научно-технической стратегии и принимаемые в Новосибирской области меры для развития технологий.

Первая лекция, посвященная технологическому суверенитету и научно-технологической политике в Новосибирской области, была представлена заместителем губернатора Ириной Мануйловой. Она сосредоточилась на общероссийском контексте, подробно рассмотрев ключевые документы, определяющие долгосрочное направление развития науки и технологий в России.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что Стратегия научно-технологического развития, концепция технологического развития и национальные проекты технологического лидерства образуют единую систему для достижения технологической независимости. Задача регионов, включая Новосибирскую область, – активно включиться в эту работу, используя научный и производственный потенциал для реализации общенациональных целей. Национальный рейтинг научно-технологического развития (НТР), в котором Новосибирская область занимает пятое место, стимулирует регионы к активным действиям и позволяет оценить их вклад.

Вторую лекцию, продолжая тему, провел министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он рассказал о практической реализации стратегий в регионе, отметив мощный научно-образовательный комплекс Новосибирской области, уникальную экосистему Академгородка и существующие меры поддержки инноваций.

Вадим Васильев подчеркнул, что Новосибирская область имеет все необходимое для того, чтобы стать одним из лидеров в достижении технологического суверенитета страны. Он отметил, что реализация крупных проектов, таких как ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, а также развитие новых направлений, включая создание центра «БиоКатТех» и НПЦ в сфере БАС, – это вклад региона в решение общегосударственных задач. По его словам, существующая в регионе система управления научно-технологическим развитием позволяет объединить усилия власти, науки и бизнеса для достижения результата.

Благодаря связи общегосударственных целей с конкретными инструментами и проектами участники программы получили полное представление о формировании и реализации научно-технологической политики в стране.

Образовательная программа «Герои НовоСибири» направлена на подготовку управленческих кадров. Представители Правительства Новосибирской области отметили высокую заинтересованность аудитории, ее стремление к поиску эффективных решений и проявлению инициативы, и пожелали успехов в освоении программы и карьерных достижений в инновационной сфере.

Проект «Герои НовоСибири» является частью федеральной программы «Время героев». Ветераны и участники СВО после обучения смогут занимать руководящие должности в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, а также участвовать в политической жизни региона.