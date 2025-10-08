Тариф на электроэнергию в Новосибирской области вырастет на 11%

В Новосибирской области плата за электроэнергию может увеличиться на 10,95%. Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который определяет минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в 2026 году.

Повышение вступит в силу с 1 октября 2026 года. До этого момента в регионах будут действовать текущие расценки, которые установили с 1 июля 2025 года.

Стоит отметить, что рост тарифов на электроэнергию — общероссийский тренд. С 1 октября 2026 года в большинстве регионов плата за электричество увеличится на 11%. Однако есть исключение: в ДНР и ЛНР, по приказу ФАС, тарифы могут вырасти на 50%. Даже после этого повышения они останутся одними из самых низких в стране.

— Рост предельных максимальных уровней тарифов в 2026 году соответствует индексу роста цен на электрическую энергию, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в размере 11,3%, по всем субъектам Российской Федерации, — цитирует РБК Новосибирск пояснительную записку ФАС.

Разница между максимальным и минимальным тарифами на электроэнергию для населения, которую будут учитывать местные власти при установлении расценок в регионах, невелика — всего 0,01 рубля за кВт*ч.

В ФАС отметили, что служба продолжит контролировать соблюдение установленных предельных тарифов региональными регуляторами. При необходимости ФАС примет меры, чтобы предотвратить необоснованное повышение платы для граждан.

Новосибирская область — один из десяти регионов России с самыми низкими тарифами на электроэнергию. В этот список также входят Иркутская область, ЛНР и ДНР, республика Хакасия, Херсонская и Запорожская области, Дагестан и Чечня, Мурманская область.

Самые высокие тарифы на электричество на Чукотке, в Якутии, Московской области и Москве. Стоимость одного киловатт-часа здесь варьируется от 8,7 рублей в Москве до 12,6 рублей на Чукотке.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году тарифы на электроэнергию в Новосибирской области выросли на 12,6%. Кроме того, в регионе был введен дифференцированный тариф. Это решение власти объясняли борьбой с незаконным потреблением электроэнергии для производства криптовалюты.