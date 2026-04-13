Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Автор: Юлия Данилова

Хотя формально доля мясопродуктов и рыбы в потребительской корзине жителей региона выросла

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

При этом баранина за год в регионе подорожала на 118 рублей, говядина — на 115 рублей, свинина — на 85 рублей, рыба — на 54, а курица — подешевела на 5 рублей.

Цена на хлеб ржаной выросла на 10 рублей за кг, на пшеничный — на 14.

Из круп рис подешевел на 15 рублей, пшено — на 4 рубля, гречка осталась в том же ценовом диапазоне. Макароны подешевели на 3 рубля за кг.

Можно предположить, что новосибирцы стали больше тратить на покупку мяса и рыбы, при этом объем их потребления сократился. Возможно, жители региона переориентируются на бюджетные крупы и макароны.

Доля прочих продуктов в корзине сократилась:

  • молочные продукты — до 20,5% (21%),
  • плоды и овощи — до 15,2% (19%),
  • жиры — до 5,1% (5,3%),
  • чай, соль и специи — до 2,4% (2,2%),
  • яйца — до 2,2% (2,3%),
  • сахар и кондитерских изделий — до 1,9% (2%).

Стоит отметить, что доля этих продуктов в потребительской корзине сокращается несмотря на то, что некоторые из них за год подешевели довольно существенно. Прежде всего речь идет о молочке.

Например, цены на молоко за год в регионе почти не изменились, сметана подешевела на несколько рублей, творог — на 44, а сыр — почти на 90 рублей. Масло сливочное за год подешевело на 135 рублей, подсолнечное — на 4 рубля, маргарин подорожал на 12 рублей.

Доля овощей в корзине могла бы вырасти, так как картофель подешевел на 20 рублей, капуста — на 13 рублей, лук — на 11 рублей. Впрочем, ситуацию скорректировали скорректировали помидоры, которые выросли в цене на 24 рубля. Свекла за год подорожала на 8 рублей, морковь — на 6 рублей, огурцы — на 3 рубля. Из фруктов яблоки подорожали на 4 рубля, бананы подешевели на 9.

Чай за год подешевел на 6 рублей, соль подорожала на 3 рубля.

Яйца подешевели на 6 рублей за десяток.

Сахар подешевел на 4 рубля, при этом кондитерские изделия (печенье) подорожали на 14 рублей.

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале из-за роста цен на огурцы в их ценообразование пришлось вмешаться прокуратуре

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

В Новосибирске работы по обновлению тепловых сетей стартовали ещё до наступления планового летнего ремонтного сезона. Бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в СГК) вели их в условиях действующего отопительного периода. Такой подход требует больше усилий, но позволяет избежать массовых отключений в самые холодные месяцы. Местная зима длится почти 240 дней, и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии часто требует нестандартных решений.

Потребители не ощутили перебоев с отоплением — ресурс подавался по временным схемам. В итоге стабильное теплоснабжение сохранилось для более чем 116 многоквартирных домов, а также для школ, детских садов и других социальных объектов.

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Автор: Юлия Данилова

Региональное отделение Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Сибири выпустило интерактивную карту рекламного рынка округа. С ее помощью разработчики систематизировали информацию о ключевых игроках индустрии.

На данный момент на карте указывается информация о 31 компании, которые работают в девяти ключевых направлениях:

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Новосибирской области варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

Журналист Infopro54 сравнил актуальные цены с ценами прошлого сезона и выяснил, что в большинстве лагерей путевки вновь подорожали. Рост составил в среднем 10%. Администрации объясняют это увеличением затрат на питание (продуктовой инфляцией), повышением зарплат персоналу и расходами на модернизацию инфраструктуры.

В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

Автор: Артем Рязанов

В 11:30 утра 13 апреля на участке между станциями Чебула и Болотная Западно-Сибирской железной дороги случилось серьёзное происшествие. На двухпутном перегоне одна из опор контактной сети рухнула на рельсы, что привело к столкновению с грузовым составом, следовавшим по этому маршруту.

Никто не получил травм, и вагоны не сошли с рельсов. Тем не менее, происшествие привело к временному прекращению движения по одной колее, что вызвало задержки в расписании поездов.

Новосибирские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске к Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. Средства поступят одновременно с апрельской пенсией. Эта ежегодная поддержка была введена указом президента в 2019 году и предназначена для участников боевых действий, партизан, подпольщиков и защитников Ленинграда. Об этом информирует отделение СФР по Новосибирской области.

Ветеранам не нужно будет подавать заявления или посещать фонд лично. Специалисты выполнят все необходимые действия автоматически, используя уже имеющиеся в системе данные. Средства будут переведены на банковский счет получателя или доставлены через почтовое отделение, как обычно. В Новосибирской области выплаты получат 58 ветеранов.

