Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

При этом баранина за год в регионе подорожала на 118 рублей, говядина — на 115 рублей, свинина — на 85 рублей, рыба — на 54, а курица — подешевела на 5 рублей.

Цена на хлеб ржаной выросла на 10 рублей за кг, на пшеничный — на 14.

Из круп рис подешевел на 15 рублей, пшено — на 4 рубля, гречка осталась в том же ценовом диапазоне. Макароны подешевели на 3 рубля за кг.

Можно предположить, что новосибирцы стали больше тратить на покупку мяса и рыбы, при этом объем их потребления сократился. Возможно, жители региона переориентируются на бюджетные крупы и макароны.

Доля прочих продуктов в корзине сократилась:

молочные продукты — до 20,5% (21%),

плоды и овощи — до 15,2% (19%),

жиры — до 5,1% (5,3%),

чай, соль и специи — до 2,4% (2,2%),

яйца — до 2,2% (2,3%),

сахар и кондитерских изделий — до 1,9% (2%).

Стоит отметить, что доля этих продуктов в потребительской корзине сокращается несмотря на то, что некоторые из них за год подешевели довольно существенно. Прежде всего речь идет о молочке.

Например, цены на молоко за год в регионе почти не изменились, сметана подешевела на несколько рублей, творог — на 44, а сыр — почти на 90 рублей. Масло сливочное за год подешевело на 135 рублей, подсолнечное — на 4 рубля, маргарин подорожал на 12 рублей.

Доля овощей в корзине могла бы вырасти, так как картофель подешевел на 20 рублей, капуста — на 13 рублей, лук — на 11 рублей. Впрочем, ситуацию скорректировали скорректировали помидоры, которые выросли в цене на 24 рубля. Свекла за год подорожала на 8 рублей, морковь — на 6 рублей, огурцы — на 3 рубля. Из фруктов яблоки подорожали на 4 рубля, бананы подешевели на 9.

Чай за год подешевел на 6 рублей, соль подорожала на 3 рубля.

Яйца подешевели на 6 рублей за десяток.

Сахар подешевел на 4 рубля, при этом кондитерские изделия (печенье) подорожали на 14 рублей.

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале из-за роста цен на огурцы в их ценообразование пришлось вмешаться прокуратуре.