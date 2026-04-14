Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Они взнесены на рассмотрение депутатов регионального парламента

На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— Эта сумма просчитана исходя из веса изъятого поголовья и его стоимости. Управление ветеринарии ведет работу по оформлению процедур и предоставлению компенсации. Пока речь идет о прямой компенсации, — подчеркнул чиновник.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов добавил, что вопрос предполагается решить в течение этой недели.

Поправками также предлагается выделить 70 млн рублей на компенсацию расходов муниципальных образований на проведение карантинных мероприятий.

По словам Голубенко, через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что депутатов регионального парламента попросили добавить поддержки фермерам, потерявшим скот. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : пастереллез компенсация карантин изъятый скот депутаты

707
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

Общество

Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

Недвижимость

ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном»

Недвижимость

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Бизнес

Фестиваль «На уровне идеи 2026» пройдет 22–23 апреля в Новосибирске

Бизнес Власть

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Общество Право&Порядок

Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Власть

«Куй железо пока горячо»: новосибирские депутаты хотят согласовывать министра сельского хозяйства региона

Бизнес Власть

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Власть

Политологи оценили новосибирских депутатов Госдумы

Общество

Завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям

Общество

В Новосибирской области создадут охранные зоны вокруг 25 памятников природы

Бизнес Общество

Цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Бизнес

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

Общество

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Бизнес

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Общество

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности