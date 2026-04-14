В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— Эта сумма просчитана исходя из веса изъятого поголовья и его стоимости. Управление ветеринарии ведет работу по оформлению процедур и предоставлению компенсации. Пока речь идет о прямой компенсации, — подчеркнул чиновник.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов добавил, что вопрос предполагается решить в течение этой недели.

Поправками также предлагается выделить 70 млн рублей на компенсацию расходов муниципальных образований на проведение карантинных мероприятий.

По словам Голубенко, через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан.

