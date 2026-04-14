Завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям

Что делать после завала ОГЭ?

В 2026 году ученики девятых классов новосибирских школ, у которых не получится сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА), тем не менее смогут получить профессию и документ о профессиональной подготовке. Этот документ дает им право устроиться на работу даже не имея аттестата, пояснили в ответ на запрос Infopro54 в Министерстве образования Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в этом году обучающиеся общеобразовательных организаций могут пройти профессиональную подготовку по 38-ми профессиям.

— При формировании перечня программ профессиональной подготовки на 2026 год из перечня были исключены 24 профессии, реализовывавшихся в 2024-2025 годы, (всего было 55), но включены 7 новых, — пояснили редакции.

Профессии на выбор

Какие профессии может получить вчерашний школьник, по той или иной причине не ставший ГИА? Список довольно разнообразен:

агент рекламный;

ассистент экскурсовода (гида);

водитель категории «В»;

кондитер;

косметик-эстетист по уходу за лицом;

лаборант по физико-механическим испытаниям;

лаборант химического анализа;

макетчик макетно-модельного проектирования;

мехатроник;

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

монтировщик шин;

облицовщик-плиточник;

оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);

оператор станков с программным управлением;

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;

парикмахер;

пекарь;

повар;

помощник повара;

портной;

проводник пассажирского вагона;

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;

слесарь механосборочных работ;

слесарь по ремонту автомобилей;

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

слесарь- электромонтажник;

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее;

токарь;

тракторист;

тракторист категории «С»;

тракторист категории «В»;

тракторист категории «Е»;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

швея;

экспедитор;

экспедитор по перевозке грузов;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

— Прием на обучение по программам проводится на бесплатной основе через общеобразовательные организации, в которых закреплены обучающиеся для пересдачи ГИА 9, — отметили в Министерстве образования.

Спрос растет

По данным Минобра, 2024-2025 учебном году возможностью обучиться в рамках данного проекта воспользовалось 3348 человек. Для сравнения, в 2016-2017 — 600. Количество школьников, подключившихся к программе, резко выросло в 2018-2019 учебном году — до 1000 человек, потом в 2022-2023 — до 2000. Следующий скачок произошел в 2024-2025 учебном году.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области на сдачу ОГЭ зарегистрировались 38552 школьника. Из них 36577 выпускники 2026 года, 1975 — прошлых лет, которые не смогли сдать ГИА.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минобразовании оценили, сколько выпускников завалили ЕГЭ в Новосибирске в 2025 году. Серьезно ухудшился результат по русскому языку, а среди выпускников новосибирских школ «двоечников» больше, чем в среднем по области.