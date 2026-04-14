Завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям

Что делать после завала ОГЭ?
В 2026 году ученики девятых классов новосибирских школ, у которых не получится сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА), тем не менее смогут получить профессию и документ о профессиональной подготовке. Этот документ дает им право устроиться на работу даже не имея аттестата, пояснили в ответ на запрос Infopro54 в Министерстве образования Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что в этом году обучающиеся общеобразовательных организаций могут пройти профессиональную подготовку по 38-ми профессиям.
— При формировании перечня программ профессиональной подготовки на 2026 год из перечня были исключены 24 профессии, реализовывавшихся в 2024-2025 годы, (всего было 55), но включены 7 новых, — пояснили редакции.
Профессии на выбор
Какие профессии может получить вчерашний школьник, по той или иной причине не ставший ГИА? Список довольно разнообразен:
- агент рекламный;
- ассистент экскурсовода (гида);
- водитель категории «В»;
- кондитер;
- косметик-эстетист по уходу за лицом;
- лаборант по физико-механическим испытаниям;
- лаборант химического анализа;
- макетчик макетно-модельного проектирования;
- мехатроник;
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- монтировщик шин;
- облицовщик-плиточник;
- оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);
- оператор станков с программным управлением;
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- парикмахер;
- пекарь;
- повар;
- помощник повара;
- портной;
- проводник пассажирского вагона;
- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
- слесарь механосборочных работ;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- слесарь- электромонтажник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее;
- токарь;
- тракторист;
- тракторист категории «С»;
- тракторист категории «В»;
- тракторист категории «Е»;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- швея;
- экспедитор;
- экспедитор по перевозке грузов;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
— Прием на обучение по программам проводится на бесплатной основе через общеобразовательные организации, в которых закреплены обучающиеся для пересдачи ГИА 9, — отметили в Министерстве образования.
Спрос растет
По данным Минобра, 2024-2025 учебном году возможностью обучиться в рамках данного проекта воспользовалось 3348 человек. Для сравнения, в 2016-2017 — 600. Количество школьников, подключившихся к программе, резко выросло в 2018-2019 учебном году — до 1000 человек, потом в 2022-2023 — до 2000. Следующий скачок произошел в 2024-2025 учебном году.
На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области на сдачу ОГЭ зарегистрировались 38552 школьника. Из них 36577 выпускники 2026 года, 1975 — прошлых лет, которые не смогли сдать ГИА.
