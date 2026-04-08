Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 48 часов

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги первого квартала 2026 года: за январь-март оформлено 5 310 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Новосибирская область остается лидером в СФО — 40% всех сделок с новостройками в округе.

В ведомстве уточнили, что максимальный объем регистраций пришелся на февраль — 1 924 договора. Напомним, именно в феврале еще работала старая редакция семейной ипотеки. С 1 февраля условия изменились, и рынок отреагировал с задержкой в 2-3 недели.