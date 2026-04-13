Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

В Новосибирской области продолжается активный рост высотного строительства. Дома высотой от 25 этажей формируют около 1,36 млн кв. м жилья, или 34,9% всей стройки. Ещё около 1,3 млн кв. м, или 33,5%, приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей, констатировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

— Совокупно около 68,4% всего строящегося жилья в Новосибирской области приходится на дома выше 18 этажей. Это существенно выше привычной структуры для многих регионов и говорит о доминировании высотного формата, — отметили в агентстве.

На дома высотой от 1 до 3 этажей приходится около 44,1% всех строящихся домов, однако их вклад в общий объём минимален и составляет лишь около 0,6% площади.

На фоне роста этажности меняется и формат квартир. Средняя площадь строящихся жилых единиц в регионе составляет около 49,3 кв. м. При этом в проектах, получивших разрешение на строительство в 2025 году, показатель уже достигает примерно 51,1 кв. м.

— Это выше среднего уровня по стране, который составляет около 48,9 кв. м. Таким образом, регион не следует тренду на массовое сокращение площадей, несмотря на увеличение плотности застройки, — подчеркнули в агентстве.

Дополнительно данные показывают значительный разброс форматов внутри рынка. Минимальная средняя площадь квартир в отдельных проектах составляет около 25,8 кв. м, тогда как максимальные значения достигают 227 кв. м. Это говорит о расширении продуктовой линейки и одновременном присутствии разных сегментов.

— В результате рынок формирует новую модель: высотное строительство сочетается с сохранением и даже увеличением среднего размера квартир. Это может указывать на изменение предпочтений покупателей и адаптацию проектов под более широкий спрос. В дальнейшем именно такая комбинация может стать устойчивой моделью для рынка, — полагает Валерий Летенков.

