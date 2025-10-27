Рекламодателям

В России прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник»

  • 27/10/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Глава Генштаба доложил президенту об успешных испытаниях «Буревестника»
Она способна действовать на неограниченной дальности и имеет непредсказуемую траекторию

Российские военные провели испытания крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергоустановкой. Об успешном завершении испытаний президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов 26 октября.

Путин впервые анонсировал создание ракеты 9М730 «Буревестник» в 2018 году. В ее корпусе, по словам президента, размещена малогабаритная ядерная установка.

Президент подчеркнул, что ракета способна действовать на неограниченной дальности и имеет непредсказуемую траекторию, что делает её неуязвимой для существующих и будущих систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Во время испытаний, состоявшихся 21 октября, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тысяч километров. Президент отметил, что это только начало.

— Это оружие, равного которому в мире нет. «Буревестник» позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире, — прокомментировал Вячеслав Володин, председатель Госдумы в Телеграме.

Он поздравил «всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявил изданию «Известия», что на Западе межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с неограниченной дальностью полета прозвали «ракетой Судного дня». По его словам, «Буревестник» похож на американскую ракету Tomahawk, но российский вариант оснащен ядерным двигателем, что позволяет ему находиться в воздухе бесконечно долго.

Агентство Reuters сообщает, что ядерный двигатель разработан для значительно большего радиуса и продолжительности полета по сравнению с традиционными турбореактивными и турбовентиляторными двигателями. Последние ограничены количеством топлива, которое они могут взять на борт. Отмечается, что это позволит ракете «зависать» в течение длительного периода времени, прежде чем поразить цель.

(Обновлено) Президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос об испытании крылатой ракеты «Буревестник», отметил, что у США есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их [России] берегов.

— Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры, — заявил Трамп.

Стоит также отметить, что российский рынок акций начал утреннюю сессию 27 октября резким снижением. Индекс Мосбиржи упал на 1,73%, опустившись до 2499,45 пункта, впервые за десять месяцев — с 20 декабря 2024 года. эксперты связывают это с усилением военной риторики.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вышел сборник мер поддержки участников СВО.

Источник фото: сайт Кремля, автор: пресс-служба Кремля

