В Новосибирской области вышел сборник мер поддержки участников СВО

Для удобства ветеранов и их семей, правительство Новосибирской области выпустило детальную брошюру, включающую в себя все доступные в регионе меры поддержки участникам СВО. В сборнике, подготовленном профильными ведомствами, для быстрого доступа к информации и оформления льгот предусмотрены QR-коды, ведущие на сайты соответствующих организаций.

Вопросы, касающиеся оказания всесторонней помощи участникам СВО, включая юридическую поддержку, комплексное сопровождение, возможности обучения и трудоустройства, а также обеспечение жильем и земельными участками, стали ключевыми темами обсуждения на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона. Встреча, прошедшая под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова, состоялась 30 сентября.

Хальзов подчеркнул, что в области реализован полный спектр мер поддержки для данной категории граждан. Он акцентировал внимание на том, что брошюры скоро будут распространены по всем муниципалитетам Новосибирской области и переданы главам местных администраций для широкого информирования населения.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова, брошюры в ближайшее время будут отправлены во все районы области. В сборнике содержится информация о федеральных и региональных гарантиях, выплатах и компенсациях, дополнительной социальной поддержке, а также о реабилитационных сертификатах для ветеранов СВО. В брошюре также указаны актуальные контактные телефоны для получения консультаций.

Напомним, для помощи ветеранам в Новосибирской области открыт филиал фонда «Защитники Отечества». В регионе также реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО. Подробная информация о проекте и форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата доступны на сайтах МФЦ и регионального Министерства труда и социального развития.