Рекламодателям

Новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса

  • 27/10/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса
Регоператор считает, что на этот рынок могут выйти новые игроки

С 22 по 24 октября регоператор системы обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» объявил 23 тендера по выбору подрядчика на вывоз твердых коммунальных отходов. Их стоимость варьируется от 2 до 19 млн рублей, а работа ограничена небольшой локацией.  В части контрактов речь идет о вывозе ТКО (за исключением крупногабаритных отходов), в части — о вывозе только крупногабаритных отходов. Предполагаемое время работы в рамках контракта — 11 месяцев с даты заключения договора или до достижения показателя по вывозу отходов.

— Транспортное средство подрядчика должно быть оборудовано системами, устройствами, средствами, с учетом типов контейнеров и бункеров-накопителей, видов сбора и объемов накопления ТКО в зоне обслуживания оператора, а также исключающие потери отходов. Перед выездом в рейс оператор обязан снабдить каждый экипаж спецтехники, осуществляющей транспортирование отходов, документами на прием отходов, путевым листом, маршрутным листом, маршрутным журналом и иными документами, позволяющими оказывать услуги в рамках договора с региональным оператором. Расходы на проезд ТС по федеральным трассам, оплачиваемых в рамках системы «Платон», несет подрядчик, — отмечается в тендерной документации.

Стоит отметить, что в октябре регоператор проводил торги на вывоз мусора из Калининского района за 226 млн рублей, на которые не заявился ни один участник. На вывоз мусора из Венгеровского района за 18 млн рублей была всего одна заявка, и с единственным участником планируется заключить договор. На торги за вывоз ТКО из Маслянинского и Черепановского районов (61 млн рублей), из Венгеровского района (4 млн рублей) также заявились по одному участнику.

В пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что перешли на уменьшение лотов электронных торгов.

— Новый подход открывает широкие возможности, теперь принять участие в торгах может значительно большее количество компаний, включая те, что располагают транспортом для работы в рамках одного района, — подчеркнули в пресс-службе регоператора.

В компании напомнили, что ранее исполнение договоров часто делегировалось субподрядчикам. Теперь же такие компании получают возможность стать прямыми партнерами регионального оператора.

— Новый подход позволит перевозчикам сформировать официальную, подтвержденную историю выполнения контрактов, что является ключевым активом для дальнейшего развития бизнеса и участия в торгах с более крупными лотами. Это стало особыми условиями для малого бизнеса. Для участия в торгах на лоты стоимостью до 20 млн рублей единственным обязательным требованием является наличие соответствующей лицензии. Требование к опыту работы в данном случае не применяется, что создает комфортные условия для выхода на рынок новых компаний, — заявили в «Спецавтохозяйстве».

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков отмечает: тех, кто профессионально занимался вывозом ТКО в Новосибирске и был готов брать на себя большие объемы, выдавили с рынка за счет низкого тарифа, поэтому на крупных торгах нет ни одной заявки. Что касается вывоза крупногабаритных отходов, то еще в 2016-2018 годах «Арктика Сити» вывозила их по цене около 4 тысяч рублей за тонну.

— Сейчас за эту услугу предлагают платить 4,5-5 тысячи рублей. По сути, предпринимателям предлагают работать ниже себестоимости. При расходах «в белую» это будет минус 15-20% от себестоимости. Думаю, что на тендеры заявятся те, кто работает «в серую»: платят зарплату в конвертах, работают за наличку, не платят налоги. Не факт, что они будут вывозить мусор на свалки ради экономии. По данным общественников, количество несанкционированных свалок в регионе в последнее время увеличилось в разы, — комментирует Александр Волков.

Эксперт предупреждает: размещая дешевые конкурсы, «САХ» сам себе стреляет в ногу. Он напомнил, что компания сейчас переходит в собственность области и поднимает вопрос о необходимости повышения тарифа до 130-140 рублей, то есть на 40%.

— Тарифный комитет без жесткого подтверждения этих расходов никогда не примет решение о таком повышении, а подтвердить их невозможно, если подрядчики работают «в серую», — заявил собеседник редакции.

Волков считает, что тариф на вывоз ТКО в регионе должен повысится минимум до 120 рублей, а также настаивает на его дифференциации: 90 рублей — Новосибирск, в районах области — от 250 до 400 рублей.

— Тогда подрядчики пойдут на конкурсы по вывозу ТКО. Но власти не согласятся на такое повышение. Поэтому я уже неоднократно говорил, что в регионе должно быть шесть региональных операторов:  двое из них будут работать с прибылью, двое — в ноль, а двое — постоянно субсидироваться, и с этим нужно смириться. Или же придется постоянно субсидировать из бюджета «Спецавтохозяйство», — резюмировал Волков.

Новосибирцы не почувствуют смену собственника «Спецавтохозяйства». Процедура передачи прав должна завершиться к 1 декабря. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 672

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги региональный оператор вывоз мусора


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мошеннические атаки от имени «топ-менеджеров» компаний резко возросли
27/10/25 16:25
Финансы
«Банный» концессионер в Новосибирске не подтвердил обязательства по льготникам
27/10/25 16:00
Бизнес Власть Общество
Технологии и поддержка аграриев дают результат
27/10/25 15:25
Власть
Директор новосибирской школы пойдет под суд из-за травм детей на футбольном поле
27/10/25 15:00
Общество Право&Порядок
С 1 ноября долги по налогам с новосибирцев будут взыскивать без суда
27/10/25 14:00
Общество
Эксперты рассказали, откуда в Новосибирске много пыли в октябре и чем это грозит
27/10/25 13:00
Общество
Образовательный проект для ветеранов СВО стартовал в Новосибирской области
27/10/25 12:52
Власть
В торговых центрах Новосибирска создадут пространства для тусовок подростков
27/10/25 12:30
Бизнес Власть Общество
Геннадий Шишебаров: Независимость судей в России переходит под плотный цифровой контроль
27/10/25 12:00
Власть Право&Порядок
Шестидневная рабочая неделя началась у жителей Новосибирской области
27/10/25 11:30
Общество
Ключевая ставка снижена, но накопления продолжаются
27/10/25 11:25
Финансы
На новосибирских бизнесменов подали в суд из-за героев мультфильма «Ну, погоди!»
27/10/25 11:00
Бизнес Общество Право&Порядок
В России прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник»
27/10/25 10:30
Власть
Новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса
27/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей
27/10/25 9:00
Образование Общество
Каждый третий житель Новосибирска возвращается на сайты знакомств после расставания
26/10/25 19:00
Общество
Дренажную систему отвода воды разработают для Бронных переулков в Новосибирске
26/10/25 17:00
Власть Город Общество
Осеннее тепло задержится в Новосибирске на следующей неделе
26/10/25 15:00
Общество
В Новосибирске снесут корпуса инфекционной больницы за 14 миллионов
26/10/25 13:00
Власть
В Новосибирске рассказали историю здания пересыльной тюрьмы НКВД
26/10/25 11:00
История Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять