Новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса

С 22 по 24 октября регоператор системы обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» объявил 23 тендера по выбору подрядчика на вывоз твердых коммунальных отходов. Их стоимость варьируется от 2 до 19 млн рублей, а работа ограничена небольшой локацией. В части контрактов речь идет о вывозе ТКО (за исключением крупногабаритных отходов), в части — о вывозе только крупногабаритных отходов. Предполагаемое время работы в рамках контракта — 11 месяцев с даты заключения договора или до достижения показателя по вывозу отходов.

— Транспортное средство подрядчика должно быть оборудовано системами, устройствами, средствами, с учетом типов контейнеров и бункеров-накопителей, видов сбора и объемов накопления ТКО в зоне обслуживания оператора, а также исключающие потери отходов. Перед выездом в рейс оператор обязан снабдить каждый экипаж спецтехники, осуществляющей транспортирование отходов, документами на прием отходов, путевым листом, маршрутным листом, маршрутным журналом и иными документами, позволяющими оказывать услуги в рамках договора с региональным оператором. Расходы на проезд ТС по федеральным трассам, оплачиваемых в рамках системы «Платон», несет подрядчик, — отмечается в тендерной документации.

Стоит отметить, что в октябре регоператор проводил торги на вывоз мусора из Калининского района за 226 млн рублей, на которые не заявился ни один участник. На вывоз мусора из Венгеровского района за 18 млн рублей была всего одна заявка, и с единственным участником планируется заключить договор. На торги за вывоз ТКО из Маслянинского и Черепановского районов (61 млн рублей), из Венгеровского района (4 млн рублей) также заявились по одному участнику.

В пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что перешли на уменьшение лотов электронных торгов.

— Новый подход открывает широкие возможности, теперь принять участие в торгах может значительно большее количество компаний, включая те, что располагают транспортом для работы в рамках одного района, — подчеркнули в пресс-службе регоператора.

В компании напомнили, что ранее исполнение договоров часто делегировалось субподрядчикам. Теперь же такие компании получают возможность стать прямыми партнерами регионального оператора.

— Новый подход позволит перевозчикам сформировать официальную, подтвержденную историю выполнения контрактов, что является ключевым активом для дальнейшего развития бизнеса и участия в торгах с более крупными лотами. Это стало особыми условиями для малого бизнеса. Для участия в торгах на лоты стоимостью до 20 млн рублей единственным обязательным требованием является наличие соответствующей лицензии. Требование к опыту работы в данном случае не применяется, что создает комфортные условия для выхода на рынок новых компаний, — заявили в «Спецавтохозяйстве».

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков отмечает: тех, кто профессионально занимался вывозом ТКО в Новосибирске и был готов брать на себя большие объемы, выдавили с рынка за счет низкого тарифа, поэтому на крупных торгах нет ни одной заявки. Что касается вывоза крупногабаритных отходов, то еще в 2016-2018 годах «Арктика Сити» вывозила их по цене около 4 тысяч рублей за тонну.

— Сейчас за эту услугу предлагают платить 4,5-5 тысячи рублей. По сути, предпринимателям предлагают работать ниже себестоимости. При расходах «в белую» это будет минус 15-20% от себестоимости. Думаю, что на тендеры заявятся те, кто работает «в серую»: платят зарплату в конвертах, работают за наличку, не платят налоги. Не факт, что они будут вывозить мусор на свалки ради экономии. По данным общественников, количество несанкционированных свалок в регионе в последнее время увеличилось в разы, — комментирует Александр Волков.

Эксперт предупреждает: размещая дешевые конкурсы, «САХ» сам себе стреляет в ногу. Он напомнил, что компания сейчас переходит в собственность области и поднимает вопрос о необходимости повышения тарифа до 130-140 рублей, то есть на 40%.

— Тарифный комитет без жесткого подтверждения этих расходов никогда не примет решение о таком повышении, а подтвердить их невозможно, если подрядчики работают «в серую», — заявил собеседник редакции.

Волков считает, что тариф на вывоз ТКО в регионе должен повысится минимум до 120 рублей, а также настаивает на его дифференциации: 90 рублей — Новосибирск, в районах области — от 250 до 400 рублей.

— Тогда подрядчики пойдут на конкурсы по вывозу ТКО. Но власти не согласятся на такое повышение. Поэтому я уже неоднократно говорил, что в регионе должно быть шесть региональных операторов: двое из них будут работать с прибылью, двое — в ноль, а двое — постоянно субсидироваться, и с этим нужно смириться. Или же придется постоянно субсидировать из бюджета «Спецавтохозяйство», — резюмировал Волков.

Новосибирцы не почувствуют смену собственника «Спецавтохозяйства». Процедура передачи прав должна завершиться к 1 декабря.