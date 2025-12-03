Популярные направления путешествий у новосибирцев на Новый год назвали эксперты

Жители Новосибирска активно интересуются поездками на Новый год как по стране, так и за рубеж в период с 29 декабря по 11 января.
— Внутри России чаще всего новосибирцы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных направлений самыми востребованными оказались Пекин, Дубай и Бангкок, — сообщили в S7 изданию Om1 Новосибирск.
Сейчас в регионе наблюдается тенденция к отдыху в тёплых странах и поездкам в крупные азиатские города.
— Несмотря на недавнее наводнение, Таиланд по-прежнему остаётся популярным направлением для отдыха среди новосибирцев. Один из представителей турфирмы считает, что посещать страну можно и сейчас. Погода в Таиланде замечательная, — пишет издание.
Список сезонных направлений, подходящих для отдыха вместо Таиланда, остается в силе. Среди них — остров Фукуок во Вьетнаме, ГОА в Индии и Шри-Ланка.
Напомним, что после двух месяцев действия безвизового режима для путешествий в Китай, в города этой страны из Новосибирска было организовано 66 рейсов.
Ранее редакция сообщала о том, что блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск.
Источик фото: нейросеть Шедеврум
