Популярные направления путешествий у новосибирцев на Новый год назвали эксперты

  • 03/12/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Эксперты назвали популярные направления для новосибирцев на Новый год
Жители региона предпочитают отдых в тёплых странах и крупных городах Азии

Жители Новосибирска активно интересуются поездками на Новый год как по стране, так и за рубеж в период с 29 декабря по 11 января.

— Внутри России чаще всего новосибирцы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных направлений самыми востребованными оказались Пекин, Дубай и Бангкок, — сообщили в S7 изданию Om1 Новосибирск.

Сейчас в регионе наблюдается тенденция к отдыху в тёплых странах и поездкам в крупные азиатские города.

— Несмотря на недавнее наводнение, Таиланд по-прежнему остаётся популярным направлением для отдыха среди новосибирцев. Один из представителей турфирмы считает, что посещать страну можно и сейчас. Погода в Таиланде замечательная, — пишет издание.

Список сезонных направлений, подходящих для отдыха вместо Таиланда, остается в силе. Среди них — остров Фукуок во Вьетнаме, ГОА в Индии и Шри-Ланка.

Напомним, что после двух месяцев действия безвизового режима для путешествий в Китай,  в города этой страны из Новосибирска было организовано 66 рейсов.

Ранее редакция сообщала о том, что блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск.

Источик фото: нейросеть Шедеврум

