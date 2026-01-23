Главную причину ДТП в Новосибирской области назвали дорожники

В Новосибирской области в 2025 году на региональных и межмуниципальных дорогах произошло 407 аварий. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество погибших увеличилось на 36% и достигло 106 человек. Число травмированных выросло на 10% и достигло 582 человек, по данным Территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД). Основной причиной аварий, которые составили 97% от общего числа, стали нарушения правил дорожного движения (ПДД).

— Лидер здесь — выезд на встречную полосу, особенно в запрещенных местах: 94 ДТП унесли жизни 47 человек. Вторым по опасности стало превышение скоростного режима (149 ДТП, 33 погибших). Значительное число жертв связано и с нарушением правил на перекрестках, включая проезд на запрещающий сигнал светофора (70 ДТП, 13 погибших), — говорится в сообщении.

Почти треть всех аварий происходит по вине нетрезвых водителей. В таких ДТП погибли 36 человек.

Статистика утверждает, что главная причина аварий — не плохое состояние дорог или погода, а намеренное нарушение правил водителями. В 2025 году это привело к рекордному за последние годы увеличению числа погибших.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений.