В Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений

С новогодних каникул Новосибирская область вошла в режим повышенной бдительности: уже к середине января правоохранители зафиксировали сотни преступлений, а дорожная статистика пополнилась десятками аварий. Особенно трагичными стали инциденты в Коченевском и Болотнинском районах, где погибли два человека.

— С 1 по 12 января 2026 года в Новосибирске и области зафиксировано 446 преступлений. Из них больше всего — кражи, их 217, — говорится в ответе ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54.

По данным ГУ МВД региона, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории области произошло 33 ДТП. В них погибли два человека, 46 получили ранения. Аварии с летальным исходом зафиксированы в Коченевском и Болотнинском районах Новосибирской области. Больше всего ДТП случилось в Новосибирске — 17, в них пострадали 23 человека.

